HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Ramazanda düğün yapılır mı? Ramazan ayında düğün olur mu?

Ramazanda düğün yapılır mı? Ramazan ayında düğün olur mu?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.03.2025 20:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün yapmak isteyen çiftlerin çoğu mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ‘Ramazan'da düğün yapılır mı?’ sorusuna yanıt aramaktadır. İslam dininde evlilikte acele edilmesi ve evliliğin teşvik edilmesi konusunda hadis-i şerifler mevcutken diğer yandan ibadet ile geçirilen bir ay olan Ramazan’da düğün yapma konusu kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Peki, Ramazan ayında düğün olur mu?

Ramazanda düğün yapılır mı? Ramazan ayında düğün olur mu?

Ramazan ayı Müslümanlar tarafından gündüzleri oruç tutarak, geceleri ise teravih ve sahur ile geçirilir. Evlilik hazırlığı yapan bazı kişiler ise iş hayatı ve yaşam koşulları sebebiyle Ramazan’da düğün yapılıp yapılmayacağını, evlilik için Ramazan ayının bitmesini bekleyip beklememeleri gerektiğini merak etmektedir. İslam dini, sosyal ve kültürel açıdan birçok konuyu dinin gerektirdiği hususlar konusunda ele almıştır. Bunları inceleyen din alimleri de insanları doğru şekilde yönlendirecek tavsiyeleri vermişlerdir.

Ramazanda düğün yapılır mı?

İslam dininde evlilik teşvik edilen bir müessesedir. Düğün yapmanın da yasak olduğu hiçbir zaman belirtilmemiştir. Bu sebeple evlenmek isteyen kişiler düğünlerinin ramazan ayına denk gelmeleri halinde gönül rahatlığıyla yapabilirler.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed de (s.a.v.) evlilik gibi hayır işler konusunda acele edilmesini söylemiş ve evlilik konusunda teşvik etmiştir.

Düğünler, kültürel olarak yiyeceğin ve eğlencenin yoğun olduğu etkinliklerdir. Ramazan ayı ise oruç, sahur ve ibadet ile geçen bir dönemdir. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de idrak edilmektedir. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu tam olarak bilinmediği için Müslümanların bu aydaki her günü Kadir Gecesi gibi düşünerek ibadet etmesi önerilir.

Bu düşünceye göre, Ramazan ayında düğün yapılmasına bir engel olmadığı gibi düğünlerin Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde yapılması da önemlidir. Ama Ramazan ayının hassasiyetine uygun bir düğün düzenlemek zor olacak ise düğünün Ramazan sonrasına ertelenmesi daha uygun olur.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise düğün hazırlıkları içerisinde ibadetlerin aksatılmamasıdır. Oruç tutmak bazı zamanlarda zorlayıcı olabilmektedir. Oruç tutarken insan vücudunun daha hassas hale gelişi ve düğün koşturması birlikte uygun olmayacağından düğünün ertelenmesi gerekebilir.

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
Geçmeyen yorgunluk hastalığın habercisi...Geçmeyen yorgunluk hastalığın habercisi...
Anahtar Kelimeler:
düğün Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’de de çok satılan kremle ilgili flaş karar! Piyasadan toplatılıyor…

Türkiye’de de çok satılan kremle ilgili flaş karar! Piyasadan toplatılıyor…

Ergenç ve Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan dava açıldı!

Ergenç ve Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan dava açıldı!

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Erdoğan'dan 'DEM heyeti ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan 'DEM heyeti ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Bunu yapan bir doktor! Sahte teşhis, sahte kürtaj:12 kişi mağdur

Bunu yapan bir doktor! Sahte teşhis, sahte kürtaj:12 kişi mağdur

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.