Ramazanda düğün yapılır mı? Ramazan ayında düğün olur mu?

Ramazan ayı Müslümanlar tarafından gündüzleri oruç tutarak, geceleri ise teravih ve sahur ile geçirilir. Evlilik hazırlığı yapan bazı kişiler ise iş hayatı ve yaşam koşulları sebebiyle Ramazan’da düğün yapılıp yapılmayacağını, evlilik için Ramazan ayının bitmesini bekleyip beklememeleri gerektiğini merak etmektedir. İslam dini, sosyal ve kültürel açıdan birçok konuyu dinin gerektirdiği hususlar konusunda ele almıştır. Bunları inceleyen din alimleri de insanları doğru şekilde yönlendirecek tavsiyeleri vermişlerdir.

Ramazanda düğün yapılır mı?

İslam dininde evlilik teşvik edilen bir müessesedir. Düğün yapmanın da yasak olduğu hiçbir zaman belirtilmemiştir. Bu sebeple evlenmek isteyen kişiler düğünlerinin ramazan ayına denk gelmeleri halinde gönül rahatlığıyla yapabilirler.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed de (s.a.v.) evlilik gibi hayır işler konusunda acele edilmesini söylemiş ve evlilik konusunda teşvik etmiştir.

Düğünler, kültürel olarak yiyeceğin ve eğlencenin yoğun olduğu etkinliklerdir. Ramazan ayı ise oruç, sahur ve ibadet ile geçen bir dönemdir. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de idrak edilmektedir. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu tam olarak bilinmediği için Müslümanların bu aydaki her günü Kadir Gecesi gibi düşünerek ibadet etmesi önerilir.

Bu düşünceye göre, Ramazan ayında düğün yapılmasına bir engel olmadığı gibi düğünlerin Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde yapılması da önemlidir. Ama Ramazan ayının hassasiyetine uygun bir düğün düzenlemek zor olacak ise düğünün Ramazan sonrasına ertelenmesi daha uygun olur.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise düğün hazırlıkları içerisinde ibadetlerin aksatılmamasıdır. Oruç tutmak bazı zamanlarda zorlayıcı olabilmektedir. Oruç tutarken insan vücudunun daha hassas hale gelişi ve düğün koşturması birlikte uygun olmayacağından düğünün ertelenmesi gerekebilir.