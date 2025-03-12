Ramazanda neden pide yenir? Ramazan pidesi neden sadece ramazan ayında yapılır?

Ramazan ayı süresince başta Türkiye olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde iftar sofralarında ramazan pidelerinin olduğu görülmektedir. Ramazan’a özel üretilen bu ekmek türü mayalanan hamura yuvarlak veya oval şekiller verilip açılmasıyla hazırlanmaktadır. Hamurların üzerine susam ve çörek otu serpilir, sonrasında çizik atılıp fırında pişirilir. En iyi ramazan pidesinin sıcak ve taze olarak tüketilen pide olduğu kabul edilmektedir.

Pide, iftar masasındaki çeşitli yemekler, çorbalar ve salatalarla birlikte tüketilir. Gelenek haline gelen bu pidenin sadece Ramazan ayında üretilip tüketilmesi ise dikkatleri çeken konulardan biridir. Bu kapsamda ramazan pidesinin neden sadece Ramazan’da yendiği ve diğer zamanlarda üretilmediği araştırılmaktadır.

Ramazan'da neden pide yenir?

Tarih boyunca ekmek çok sayıda kültürde oldukça önemli bir besin kaynağı olarak yer almıştır. Hatta antik çağlara kadar gidersek, Mısır kültüründe ölülerin mezarlara ekmek ile gömüldüğü sık sık ifade edilmektedir. Birçok kültürde kutsal bir yere sahip olan ekmek beslenmenin temel unsurların biridir. Bu yüzden zaman içerisinde ekmek çeşitleri çoğalmaya devam etmiş ve önemini korumuştur.

Türk kültüründe ise Anadolu’ya geldikten sonra yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte farklı ekmek çeşitleri üretilmeye başlanmıştır. Osmanlı döneminde ise Topkapı Sarayı’nda pide ve ekmeklerin özel bir şekilde üretilebilmesi için “has fırın” isminde özel bir bölüm oluşturulmuştur. Yani ramazan pidesinin popülaritesi Osmanlı döneminde başlamıştır.

ve 16. yüzyıllarda başladığı düşünülen pide kültürü Osmanlı Dönemi’nde öyle bir yer edinmiştir ki; oruçların geç açılması göze alınmış ve birçok kişi günümüzde olduğu gibi pide sıralarında uzun saatler boyunca beklemiştir. Bazı pide meraklıları ise fırına giderken taze yumurta, çörek otu ve susam götürüp kendi pidelerini kendileri tamamlamıştır.

Ramazan pidesi neden sadece ramazan ayında yapılır?

Ülkemizde ramazan denince birçok insanın aklına uzayıp giden pide kuyrukları gelmektedir. Ramazan pidesinin tadına kuyruklarda pide kokuları içerisinde beklerken edilen sohbetler de eklenince ramazan ayının benzersiz kültürü oluşmaktadır. Hal böyle olunca birçok insan Ramazan pidesinin lezzetini diğer aylarda da aramaktadır.

Orta doğu mutfağında da oldukça sevilen Ramazan pidesinin sadece ramazan ayında yapılması oldukça merak uyandıran bir konu haline gelmiştir. Ramazan pidesi diğer ekmek türlerine göre yapımı oldukça zahmetli ve özel bir tarif olması nedeniyle Osmanlı döneminden beri sadece ramazan ayında üretilmektedir. Ayrıca pide malzemelerinin ve hamurunun diğer ekmeklerden farklı olması 12 ay boyunca seri üretim yapılmasını oldukça zorlaştırmaktadır.

Eskiden beri fırıncılar Ramazan'dan hemen önce fırınlarını temizler ve Anadolu'dan pide için özel bir un getirirlerdi. Ramazan pidesi yapma konusunda maharetli olan tırnakçı ustaları da erkenden işe alınırdı.

Ramazan pidesi yapımında pide unu adında özel bir karışım kullanılmaktadır. Diğer ekmek hamurlarına göre daha yumuşak olan bu hamurun şekil alması da oldukça büyük bir ustalık gerektirmektedir.

Hamur yoğurulurken tezgaha yapışmasın diye kepek kullanılır ve şekillendirildikten sonra mayalanması beklenir. Bu yüzden seri üretimi neredeyse imkansız olarak görülenramazan pidesi, çok önceden hazırlıkları tamamlanıp yapılan bir ekmek çeşididir.

Ramazan pidesinin belirli bir dönem içerisinde üretilmesi ona özel bir kültür kazandırmış olup, Osmanlı döneminden beri sadece Ramazan ayında üretilip tüketilebilen bir geleneğe dönüşmüştür.