HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Ramazanda nişan yapılır mı? Ramazan ayında nişan olur mu?

Ramazanda nişan yapılır mı? Ramazan ayında nişan olur mu?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.03.2025 20:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından heyecan ve coşku ile karşılanır. Ramazan ayı müminlerin oruç tutarak geçirdiği bir aydır. Ramazan ayında oruç tutulması ise İslam'ın 5 şartından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak ibadet ile geçirilen ramazan ayında nişan töreni yapılıp yapılamayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, ramazan ayında nişan olur mu?

Ramazanda nişan yapılır mı? Ramazan ayında nişan olur mu?

Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ve diğer ibadetlerin idrak edildiği kutsal bir aydır. Bu mübarek ayda evlenmeyi düşünen kişilerin evliliğin ilk adımlarını atmak için sevdikleriyle bir araya gelerek nişan yapıp yapamayacağı ise sık sık araştırılan konulardan biridir. Özellikle ülkemizde iki bayram arası gibi dönemlerde evlilik gibi dünyevi işlerin gündeme gelmemesi gerektiğine yönelik yaygın bir inanış mevcuttur. Bu noktada ramazan ayında nişan yapılıp yapılamayacağı da araştırılmaktadır.

Ramazanda nişan yapılır mı?

Evlilik, İslam dininin temellerine göre daima övülen bir davranış olmaktadır. Kişileri evliliğe teşvik eden söylemler de mevcuttur. Dolayısıyla evlilik ile ilgili din tarafından sakıncalı görülen bir gün veya dönem bulunmamaktadır.

Geçmişten beri ibadet ile ilişkilendirilmiş dini günlerde dünyevi işlere kalkışılmamalı düşüncesinden yola çıkarak birçok nişan ve düğün gibi etkinlikler ertelenmiştir. Ancak İslam kaynakları incelendiğinde nişan töreni gibi etkinliklerin yapılmasında dinen engel görülen bir gün ya da dönem bulunmamaktadır.

Yine de ramazan gibi ibadete adanmış dönemlerde nişan töreni düzenlerken İslam dinine ve Ramazan ayının manevi atmosferine aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır. Ramazan ayında bir nişan töreni için genelde gösterişten uzak, sade ve anlam dolu organizasyonlar tercih edilmesi daha doğru olur. Bu dönemde israfın önlenmesi ve gereksiz masraflardan kaçınılması ramazanın ruhuna uygun olur.

Ayrıca ramazan ayının temel ibadeti olan oruç ibadetini aksatmayacak bir nişan töreni yapılması daha uygun olacaktır. Bu konu hakkında araştırma yapan İslam düşünürleri de bu şekilde görüş bildirmektedir.

Ramazan ayı, ibadet ve duaların yoğun olarak yapıldığı bir dönem olduğu için eğer yapılacaksa ramazan ayında yapılacak bir nişan töreni de bu manevi atmosfere uygun yapılabilir. Örneğin, Kur'an tilaveti ya da dualarla başlanabilir.

Kendisini taciz eden adamı yakasından tutup polise götürdüKendisini taciz eden adamı yakasından tutup polise götürdü
Maltepe’de AVM’de bıçaklı dehşet! O anlar kameralara yansıdıMaltepe’de AVM’de bıçaklı dehşet! O anlar kameralara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan nişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bosna Hersek'te tansiyon yükseldi! Sırp liderler için gözaltı kararı, meydan okudular

Bosna Hersek'te tansiyon yükseldi! Sırp liderler için gözaltı kararı, meydan okudular

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım

Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.