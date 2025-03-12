Ramazanda nişan yapılır mı? Ramazan ayında nişan olur mu?

Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ve diğer ibadetlerin idrak edildiği kutsal bir aydır. Bu mübarek ayda evlenmeyi düşünen kişilerin evliliğin ilk adımlarını atmak için sevdikleriyle bir araya gelerek nişan yapıp yapamayacağı ise sık sık araştırılan konulardan biridir. Özellikle ülkemizde iki bayram arası gibi dönemlerde evlilik gibi dünyevi işlerin gündeme gelmemesi gerektiğine yönelik yaygın bir inanış mevcuttur. Bu noktada ramazan ayında nişan yapılıp yapılamayacağı da araştırılmaktadır.

Ramazanda nişan yapılır mı?

Evlilik, İslam dininin temellerine göre daima övülen bir davranış olmaktadır. Kişileri evliliğe teşvik eden söylemler de mevcuttur. Dolayısıyla evlilik ile ilgili din tarafından sakıncalı görülen bir gün veya dönem bulunmamaktadır.

Geçmişten beri ibadet ile ilişkilendirilmiş dini günlerde dünyevi işlere kalkışılmamalı düşüncesinden yola çıkarak birçok nişan ve düğün gibi etkinlikler ertelenmiştir. Ancak İslam kaynakları incelendiğinde nişan töreni gibi etkinliklerin yapılmasında dinen engel görülen bir gün ya da dönem bulunmamaktadır.

Yine de ramazan gibi ibadete adanmış dönemlerde nişan töreni düzenlerken İslam dinine ve Ramazan ayının manevi atmosferine aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır. Ramazan ayında bir nişan töreni için genelde gösterişten uzak, sade ve anlam dolu organizasyonlar tercih edilmesi daha doğru olur. Bu dönemde israfın önlenmesi ve gereksiz masraflardan kaçınılması ramazanın ruhuna uygun olur.

Ayrıca ramazan ayının temel ibadeti olan oruç ibadetini aksatmayacak bir nişan töreni yapılması daha uygun olacaktır. Bu konu hakkında araştırma yapan İslam düşünürleri de bu şekilde görüş bildirmektedir.

Ramazan ayı, ibadet ve duaların yoğun olarak yapıldığı bir dönem olduğu için eğer yapılacaksa ramazan ayında yapılacak bir nişan töreni de bu manevi atmosfere uygun yapılabilir. Örneğin, Kur'an tilaveti ya da dualarla başlanabilir.