Ramazanda su kaybı nasıl önlenir? Oruç tutarken su kaybını önlemek için yapılması gerekenler neler?

Ramazan orucunu tutan bireylerin su ihtiyacını en üst düzeyde karşılamaları son derece önemli bir durumdur. Eğer yeterli su alınmazsa, kişinin genel yaşam kalitesini etkileyen birçok etken meydana gelir. Susuzluğun vücutta yarattığı başlıca etkiler arasında enerji düşüklüğü mevcuttur. Bu yüzden sahurda ve iftarda su ihitiyacını mümkün olduğunca karşılamak, vücudun oruç tutarken temel görevlerini yerine getirmesi açısından önemlidir.
Oruç tutarken su kaybını önlemek için yapılması gerekenler neler?
Ramazan ayında vücuttaki sıvı dengesinin korunması genel sağlık durumu açısından oldukça önemlidir. Oruç tutan kişilerin beslenme ve sıvı alımına diğer zamanlardakinden daha fazla özen göstermeleri gerekir.
Dehidrasyon, bedenin susuz kalması ve kuruması durumudur. Bu sorun genelde yaz aylarında ve oruç tutulan Ramazan ayında sıklıkla görülür. Dehidrasyon yaşayan kişilerde daha fazla susuzluk, iştah azalması, ciltte kuruluk, idrarın koyulaşması gibi birçok etki görülebilir.
Bu konuda ramazanda dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:
- İftar ve sahur zamanlarında, bazı gıdaların tüketilmemesi susuzluk yaşamaya engel olur. Bu gıdalar arasında turşu, sucuk, tuz ve baharat oranı yüksek yiyecekler bulunur. Bu gıdalar susuzluk etkisi yaratır.
- Oruç tutarken sıcaklığı yüksek ortamlardan ziyade, nemli ve serin yerlerde durulmalıdır. Ayrıca egzersiz yapan kişilerin aşırı derece yorucu ve terleten ağır sporlardan uzak durmaları gerekir.
- İftar ve sahur zamanlarında bol miktarda su tüketilmelidir. Suya nane, limon tarçın gibi aromalar eklenmesi mideyi rahatlatırken, susuzluğu artıran tatlı yeme isteğini de azaltır.
- Su ihtiyacını azaltan, su oranı yüksek sebze ve meyveler tüketilmelidir. Sahurda salatalık iftarda ise yeşillik içeren yemekler ve salatalar tercih edilebilir.
- Asitli içeceklerin su ihtiyacını artırdığından tüketilmemesi gerekir. Ayrıca çay, kahve ve limonata gibi içecekler de su ihtiyacını artıracağından bunun yerine bol bol su tüketilmesi tavsiye edilmektedir.
- Çay ve kahve tüketilecek ise yemeklerden 2 saat sonra içilmesi gerekmektedir.