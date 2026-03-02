HABER

Rampada geri kayan vinç, 2 otomobili ezip, aydınlatma direği ile iş yerine çarptı

İZMİR'in Konak ilçesinde, rampa çıkarken geri kayan vinç, biri park halindeki 2 otomobili ezdi, aydınlatma direği ile bir iş yerinin duvarına çarpıp zarar verdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Boğaziçi Caddesi 2208 Sokak'ta meydana geldi. O.Ç. yönetimindeki vinç, rampada geri kaydı. Yaklaşık 50 geri giden vinç, Egemen Doğan'ın kullandığıotomobil ile park halindeki Hasan Gökçe'ye ait otomobili sürükleyip, ezdi. Ardından vinç, yol kenarındaki bir aydınlatma direği ile iş yerinin duvarına çarptı. Direkte ve iş yerinin duvarında hasar oluştu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada otomobili zarar gören Hasan Gökçe, oto aksesuar işi yaptığını ve iş yerinde çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini belirtip, "Yukarıdan vincin geri geldiğin gördük. Büyük bir gürültü oldu. Dışarı çıktık. Benim otomobilim dükkanın önündeydi. Önce bir vatandaşın aracına, sonra benim aracıma zarar vermiş. Aydınlatma direği olmasa tüm dükkan üzerimize iniyordu. Dükkanda 6 kişi vardı. Cana geleceğine mala gelsin diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir
