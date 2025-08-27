HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rampadan kayan çöp konteynerini araçla çarpmadan son anda durdurdu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde rampadan hızla kayan çöp konteynerini fark eden Ferhat Berberoğlu, koşarak müdahale etti ve konteyneri park halindeki araçlara çarpmadan durdurmayı başardı.

Rampadan kayan çöp konteynerini araçla çarpmadan son anda durdurdu

Olay, Yatağan ilçesi Konak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye binası önünde bulunan çöp konteyneri, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. Rampadan hızla kayan konteyneri fark eden bölgedeki Ferhat Berberoğlu isimli vatandaş, durdurmak için koştu.

MUHTEMEL BİR FACİANIN YAŞANMASINI ÖNLEDİ

Konteyneri son anda park halindeki araçlara çarpmadan durduran Berberoğlu, muhtemel bir facianın yaşanmasını önledi. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin rampadan aşağıya kayması ve Berberoğlu'nun koşarak müdahale etmesi yer aldı.

Berberoğlu'nun dikkati sayesinde olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar Berberoğlu'nu tebrik etti.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiGöle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10 yaşındaki kayıp çocuk ölü bulundu10 yaşındaki kayıp çocuk ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Muğla çöp konteyneri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!

Mourinho'dan olay olacak transfer sözleri!

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

İBB duyurdu! İstanbul'da taksiler için yeni dönem

İBB duyurdu! İstanbul'da taksiler için yeni dönem

Bıçak parası skandalında soruşturma tamamlandı

Bıçak parası skandalında soruşturma tamamlandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.