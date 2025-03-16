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  4. Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında ortalık karıştı! Tekmeli yumruklu kavga

Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında ortalık karıştı! Tekmeli yumruklu kavga

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
16.03.2025 09:23
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Gaziosmanpaşa'da yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşmasına rapçi Emirhan Çakal ve influencer arkadaşı İbrahim Tilaver katıldı. İkili salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında ortalık karıştı! Tekmeli yumruklu kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yaşandı. Rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında influencer İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı.Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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