Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında ortalık karıştı! Tekmeli yumruklu kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yaşandı. Rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında influencer İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı.Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)