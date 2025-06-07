HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rapçi gözaltına alındı, Togo sokakları karıştı! Hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Togo’da hükümet karşıtlığıyla tanınan ünlü rapçi Aamron’un gözaltına alınmasının ardından ülkede iktidar protesto ediliyor.

Rapçi gözaltına alındı, Togo sokakları karıştı! Hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Lome’de gençlerin öncülüğünde başlayan protestolar Togo geneline yayıldı. Başkentteki gösterilerde aralarında Togo Öğrenci ve Öğrenciler Sendikası Başkanı Bertin Bandiegou’nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Togo İşkence Mağdurları Derneği (ASVITTO) yaptığı açıklamada Bandiegou’nun darp edildiğini ve bazı tutuklulara işkence uygulandığını belirterek, başta Togo Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumları göreve çağırdı.

Gerçek adı Essowe Tchalla olan Aamron, 26 Mayıs’ta evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Sanatçının bir hafta boyunca nerede tutulduğu bilinmezken, geçtiğimiz perşembe günü devlet medyasında yayımlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe’den özür dilemesi dikkati çekti.

şk

“AĞIR DEPRESYON”

Rapçi, videoda “ağır depresyon” gerekçesiyle Zebe Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Aamron’un yakın çevresi ve sivil toplum kuruluşları, söz konusu özür videosunun baskı altında çekildiğini ve sanatçının özgür iradesini yansıtmadığını savunuyor.
gn

İKTİDARIN GÜÇ KONSOLİDASYONU ENDİŞE YARATIYOR

Batı Afrika'da küçük bir ülke olan Togo, 1967'den bu yana Gnassingbe ailesi tarafından yönetiliyor. Darbeyle iktidara gelen baba Gnassingbe Eyadema'nın ölümünden sonra 2005'te yerine oğlu Faure Gnassingbe geçmişti.

Faure Gnassingbe, geçen yıl 23 Mart'ta ülkeyi başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiren bir anayasa değişikliğiyle iktidarını pekiştirmişti.

Yeni sistem, Gnassingbe’nin başbakan sıfatıyla ülkenin fiili liderliğini sürdürmesine olanak tanıyor.

Gnassingbe, başbakanlık görevini 3 Mayıs'ta üstlendi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmetçik bayramda da vatan nöbetindeMehmetçik bayramda da vatan nöbetinde
Kamboçya ile Tayland arasında yumuşama turuKamboçya ile Tayland arasında yumuşama turu

Anahtar Kelimeler:
Togo Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! "Nefes almakta zorlanıyoruz"

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! "Nefes almakta zorlanıyoruz"

Eşi ve çocuklarının yanında dövdüler! Yer: Ankara

Eşi ve çocuklarının yanında dövdüler! Yer: Ankara

Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"

Donald Trump, Elon Musk'ı açık açık uyardı! "Sonuçları ağır olur"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.