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Rapor açıklandı: yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli geri döndü! Engeller ortaya çıktı...

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Suriye’ye dönenlerin sayısının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını açıkladı. Raporda, geri dönüş sürecinde ekonomik yetersizlikler ve temel hizmet eksikliği en büyük engeller arasında gösterildi.

Rapor açıklandı: yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli geri döndü! Engeller ortaya çıktı...
Çiğdem Sevinç

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin geri dönüşlerinde sayının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını bildirdi.

IOM, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni rapor yayımladı.

Raporda, ekonomik fırsatlar ve temel hizmetlerin eksikliğinin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için en büyük zorluğu oluşturduğu aktarılarak, "Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası desteğe kritik olarak ihtiyaç duyuluyor." ifadesi yer aldı.

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TEMEL HİZMETLERE ERİŞMELERİ ENGELLENMİŞ

Suriye'de birçok kişinin elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişemediğine vurgu yapılan raporda, resmi belgeler konusundaki eksikliklerin de geri dönenlerin temel hizmetlere erişmesini veya konut ile arazi talebini engellediği bildirildi.

Raporda, ülke içinde veya dışında mülteci olarak yaşayan 1,87 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğü belirtildi.

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SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR

Suriye'de tarımsal faaliyetlerin ve yerel pazarların toparlanması için çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, geçim kaynaklarının yetersiz olduğu ve barınakların yeniden inşasının yavaş ilerlediği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin dirençli ve yenilikçi olduğunu belirtti.

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GERİ DÖNMELERİ SAĞLANACAK

Pope, "Suriyelilerin toplumlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek için önemli yardıma ihtiyaçları var. Suriyelilerin istikrar ve ilerleme yolunda olan bir ülkeye geri dönmelerini sağlamak, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

IOM verilerine göre, Suriye'de Ocak 2024’ten bu yana 1,3 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi evine dönerken, yurt dışından ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısı ise 730 bine ulaştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye mülteci esad
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