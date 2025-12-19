HABER

Raporlar tamam; DEM Parti'nin "acilen" istediği yasa çıkacak mı? Hükümetten yanıt geldi

Son dakika haberi: DEM Parti'nin 'barış yasası' çıkışına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Partilerin hazırladığı süreç raporları doğrultusunda ortak bir rapor hazırlanacağını belirten Tunç "Yasal düzenleme gerekirse TBMM yapar, adı 'barış yasası' olmaz. Barış yasası ifadesi doğru değil" dedi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç'un açıklamalarıyla, DEM Parti'nin çağrısı da yanıt buldu.

DEM PARTİ'DEN 'BARIŞ YASASI' ÇAĞRISI

DEM Parti geçtiğimiz günlerde, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na 99 sayfalık raporunu sunmuştu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit 'barış yasası' çağrısında bulunurken rapora ilişkin "Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır" demişti.

"KAÇINILMAZ YASALAR"

Koçyiğit ayrıca şunları söylemişti: "Çözüm mimarisi ve hukuksal inşa bağlamında sürecin pratik gerekliliklerine göre; 'barış yasası', 'demokratik entegrasyon yasası' gibi yasalar kaçınılmaz olduğu gibi demokratik siyaset hakkı başta olmak üzere demokratik hukuksal inşa çalışmaları temel başlıklar halinde çözümün temel adımlarındandır."

BAKAN TUNÇ'TAN YANIT GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partileri hazırladığı süreç raporlarıyla ilgili konuşurken şunları söyledi:

  • 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarıya ulaşması için devlet beklenti içinde. Siyaset kurumu görüşlerini komisyonda belirtiyor. Her partinin farklı görüşü var, bu normal. Ortak raporun hazırlanması için çalışma sürüyor. Ortak raporla çizilecek yol haritası ne ise yapılır.
  • Terör örgütünün tasfiyesi hukuk çerçevesi içinde olur. Yasal düzenleme gerekirse TBMM yapar, adı 'barış yasası' olmaz. Barış yasası ifadesi doğru değil.

"ROJİN'İN TELEFONU İSPANYA'DA, 10 HANELİ ŞİFRE TESPİT EDİLDİ"

Öte yandan Bakan Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili son gelişmeleri şöyle paylaştı:
"Rojin'in cep telefonu İspanya'da, dijital incelemeler yapılıyor. 10 haneli bir şifre tespit edildi. Şifre çözüldükten sonra inceleme yapılacak."

