Raporlar tamam; DEM Parti'nin "acilen" istediği yasa çıkacak mı? Hükümetten yanıt geldi

Son dakika haberi: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç'un açıklamalarıyla, DEM Parti'nin çağrısı da yanıt buldu.
DEM Parti geçtiğimiz günlerde, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na 99 sayfalık raporunu sunmuştu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit 'barış yasası' çağrısında bulunurken rapora ilişkin "Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır" demişti.
Koçyiğit ayrıca şunları söylemişti: "Çözüm mimarisi ve hukuksal inşa bağlamında sürecin pratik gerekliliklerine göre; 'barış yasası', 'demokratik entegrasyon yasası' gibi yasalar kaçınılmaz olduğu gibi demokratik siyaset hakkı başta olmak üzere demokratik hukuksal inşa çalışmaları temel başlıklar halinde çözümün temel adımlarındandır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partileri hazırladığı süreç raporlarıyla ilgili konuşurken şunları söyledi:
Öte yandan Bakan Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili son gelişmeleri şöyle paylaştı:
"Rojin'in cep telefonu İspanya'da, dijital incelemeler yapılıyor. 10 haneli bir şifre tespit edildi. Şifre çözüldükten sonra inceleme yapılacak."
