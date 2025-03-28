Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı Selahattin Demirtaş iddiası! Tarih vererek duyurdu

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası gündem oldu. Kütahyalı, Demirtaş'ın bayram sonrası tahliye olacağını söyledi.

"KESİN TAHLİYE OLACAK"

Kütahyalı, Demirtaş hakkında "Selahattin Demirtaş çıkacak. Bayramdan sonra kesinlikle tahliye olacak" ifadelerini kullandı.

İSMAİL SAYMAZ

Kütahyalı ayrıca gazeteci İsmail Saymaz için de "İsmail Saymaz'a yüklenmeyin. Saymaz'ı Gezi torbasına koydular. En aşağı 12 sene... Müebbete kadar yolu var" dedi.