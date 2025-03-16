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  4. 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi Halk TV'de istifaları getirmişti! Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu! Şaşırtan isimle birlikte...

'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi Halk TV'de istifaları getirmişti! Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu! Şaşırtan isimle birlikte...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
16.03.2025 18:27
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'yle söyleşi gerçekleştirmesinin ardından Kayda Geçsin ekibi de istifa etmişti. gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ın yeni adresi belli oldu.

'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi Halk TV'de istifaları getirmişti! Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu! Şaşırtan isimle birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'yle söyleşi gerçekleştirip röportajın YouTube kanalında yayınlanması Halk TV'de büyük bir krize yol açmıştı. Kanalda çalışan birçok gazeteci duruma tepki göstermişti.

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Krizin büyümesinin ardından kendi kanalında açıklama yapmak isteyen kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, Kayda Geçsin ekibi tarafından kendi kanalında açıklama yapmasına izin verilmemişti. Kayda Geçsin ekibi ise krizin ardından kanaldan ayrıldıklarını duyurmuştu.

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YENİ ADRESLERİ BELLİ OLDU!

Günler sonra ise Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu. Oğuzhan Uğur, gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ı paylaşımına etiketleyerek, "Kayda Geçsin ekibi Youtube'ye geliyor" dedi. Uğur, ekip ile çektiği fotoğrafını paylaştı.

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Oğuzhan Uğur
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