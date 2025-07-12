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Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

Bakırköy Marmaray durağında rayların üzerinde duran yavru kediyi fark eden makinist, seferi durdurdu. Raylara inerek kediyi kurtaran makinist, yolculardan alkış aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

İstanbul'da yürek ısıtan bir olay yaşandı. Bakırköy Marmaray hattında sefer yapan trenin makinisti, durağa yaklaştığı sırada rayların üzerinde bir yavru kedinin olduğunu fark etti. Makinist, olası bir facianın önüne geçmek için treni durdurdu.

Trenden inen makinist, raylara inerek yavru kediyi dikkatlice aldı. Daha sonra kediyi durağın peron kısmında bekleyen yolculara teslim etti. Yolcular, duyarlı davranışı nedeniyle makinisti alkışlarla teşekkür ederek uğurladı.

Makinist, kediyi güvenli bir şekilde teslim ettikten sonra yeniden trenine binerek seferine devam etti.

Olay anı, durakta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayılırken, makinistin davranışı takdir topladı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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