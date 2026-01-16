HABER

Redmi Note 15 Pro+ dayanıklılık testine girdi: İşte sonuç

Telefonlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything YouTube kanalı, bu kez küresel lansmanı yapılan Redmi Note 15 Pro+'yu dayanıklılık testine soktu. İşte Redmi Note 15 Pro+'ın JerryRigEverything'in dayanıklılık testinden aldığı sonuç...

Enes Çırtlık

JerryRigEverything, YouTube'un çeşitli cihazlara uyguladığı dayanıklılık testleriyle tanınan kanallarından biri. Son zamanlarda Samsung Galaxy Z TriFold ve OnePlus 15 gibi akıllı telefonları teste sokan ünlü kanal, bu kez Xiaomi Redmi Note 15 Pro+'ı her zamanki dayanıklılık testlerine tabi tutmaya karar verdi.

XİAOMİ REDMİ NOTE 15 PRO+ DAYANIKLILIK TESTİNDE

Kanal, Redmi Note 15 Pro+ dayanıklılık testinde; telefonun ekran camının Mohs sertlik ölçeğinde hangi seviyede çizildiğini, çerçevenin ve arka kapağın hangi malzemeden yapıldığını, ekrana doğrudan ateş tutulduğunda ne olduğunu ve üzerindeki cam çizilse bile parmak izi tarayıcısının çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

Ayrıca, telefon bükülme testine de sokuldu. Videoda Redmi Note 15 Pro+ parçalarına ayrılarak iç donanımı da gözler önüne serildi.

Redmi, küresel Note 15 Pro+ modelini geçtiğimiz ay tanıtmıştı; şirket Avrupa da dahil olmak üzere daha fazla pazar için yeniden bir lansman gerçekleştirmişti.

