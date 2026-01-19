HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Redmi Turbo 5 Max geliyor! Tasarımı ve batarya kapasitesi belli oldu

Xiaomi, yeni telefonu Redmi Turbo 5 Max'in tasarımını ve kilit özelliklerini doğruladı. Buna göre cihaz, 9.000 mAh kapasiteli bataryasıyla Xiaomi'nin portföyündeki en yüksek batarya kapasitesine sahip telefonu olacak.

Redmi Turbo 5 Max geliyor! Tasarımı ve batarya kapasitesi belli oldu
Enes Çırtlık

Xiaomi, Çin'de yeni telefonu Redmi Turbo 5 Max'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket yakın zamanda bu yeni üst orta segment telefonun yonga setini doğrulamıştı; şimdi ise tasarımı, pil kapasitesi bilgisiyle birlikte tamamen gün yüzüne çıktı.

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; Redmi Turbo 5 Max, MediaTek'in yakın zamanda tanıttığı Dimensity 9500s işlemcisinden güç alan ilk telefonlardan biri olarak piyasaya sürülecek.

REDMI TURBO 5 MAX BÖYLE GÖRÜNECEK

Resmi görsellerin gösterdiği üzere, telefonun arkası genel tasarım açısından Redmi Turbo 4 Pro'dan pek farklı olmayacak. Arka çekimler ayrıca kamera kurulumunun 50 MP'lik bir ana kameraya sahip olacağını doğruluyor; bu, Turbo 4 Pro'daki ile aynı f/1.5 sensör olabilir. Buna muhtemelen ultra geniş açılı olacak ikincil bir kamera eşlik edecek.

Redmi Turbo 5 Max geliyor! Tasarımı ve batarya kapasitesi belli oldu 1

Ön tarafa geçildiğinde, paylaşılan resimler telefonun dört tarafındaki çerçevelerinin her kenarda da aynı boyutta olduğu görülüyor ve ön kamera, üstte ortalanmış bir delik çentik (punch-hole) içine yerleştirilmiş.

İŞTE REDMI TURBO 5 MAX'İN BATARYA KAPASİTESİ

Tam tasarımın paylaşılmasına ek olarak Xiaomi, Turbo 5 Max'in bir teknik özelliğini de doğruladı. Son tanıtımlardan birine göre telefon, 9.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.

Redmi Turbo 5 Max geliyor! Tasarımı ve batarya kapasitesi belli oldu 2

Yonga setinin verimliliği ve diğer optimizasyonlarla birlikte, telefonun bataryasının 10.000 mAh'lik bir batarya ile aynı seviyede performans sunacağı iddia ediliyor. Her halükarda bu kapasite, Turbo 5 Max'i şirketin portföyündeki en büyük bataryaya sahip akıllı telefon yapıyor.

Redmi Turbo 5 Max'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz kesin bir bilgi yok ancak Çin lansmanı ufukta göründü. Xiaomi'nin bu cihazı küresel pazarda Poco X8 Pro Max olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağıMalatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı
WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Redmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.