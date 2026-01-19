Redmi Turbo 5 Max geliyor! Tasarımı ve batarya kapasitesi belli oldu

Xiaomi, Çin'de yeni telefonu Redmi Turbo 5 Max'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket yakın zamanda bu yeni üst orta segment telefonun yonga setini doğrulamıştı; şimdi ise tasarımı, pil kapasitesi bilgisiyle birlikte tamamen gün yüzüne çıktı.

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; Redmi Turbo 5 Max, MediaTek'in yakın zamanda tanıttığı Dimensity 9500s işlemcisinden güç alan ilk telefonlardan biri olarak piyasaya sürülecek.

REDMI TURBO 5 MAX BÖYLE GÖRÜNECEK

Resmi görsellerin gösterdiği üzere, telefonun arkası genel tasarım açısından Redmi Turbo 4 Pro'dan pek farklı olmayacak. Arka çekimler ayrıca kamera kurulumunun 50 MP'lik bir ana kameraya sahip olacağını doğruluyor; bu, Turbo 4 Pro'daki ile aynı f/1.5 sensör olabilir. Buna muhtemelen ultra geniş açılı olacak ikincil bir kamera eşlik edecek.

Ön tarafa geçildiğinde, paylaşılan resimler telefonun dört tarafındaki çerçevelerinin her kenarda da aynı boyutta olduğu görülüyor ve ön kamera, üstte ortalanmış bir delik çentik (punch-hole) içine yerleştirilmiş.

İŞTE REDMI TURBO 5 MAX'İN BATARYA KAPASİTESİ

Tam tasarımın paylaşılmasına ek olarak Xiaomi, Turbo 5 Max'in bir teknik özelliğini de doğruladı. Son tanıtımlardan birine göre telefon, 9.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.

Yonga setinin verimliliği ve diğer optimizasyonlarla birlikte, telefonun bataryasının 10.000 mAh'lik bir batarya ile aynı seviyede performans sunacağı iddia ediliyor. Her halükarda bu kapasite, Turbo 5 Max'i şirketin portföyündeki en büyük bataryaya sahip akıllı telefon yapıyor.

Redmi Turbo 5 Max'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz kesin bir bilgi yok ancak Çin lansmanı ufukta göründü. Xiaomi'nin bu cihazı küresel pazarda Poco X8 Pro Max olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.