Refah Sınır Kapısı iki yönlü geçişe açıldı

Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır kapısı Filistinlilerin her iki yönde de geçişine yeniden açıldı.

SINIR HATTINA AMBULANSLAR KONUŞLANDIRILDI

Mısır tarafının 24 saat boyunca tam teyakkuz halinde olduğu, yaralı ve hastaları karşılamak üzere çok sayıda ambulansın sınır hattına konuşlandırıldığı ifade edildi.

Hastaların transferinin, ayrıntıları açıklanmayan ve taraflar arasında mutabık kalınan bir mekanizma çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın dün sabah yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açıldığı bildirilmişti.

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın dün sadece "deneme" amaçlı açıldığını, yaya geçişine ise bugün başlanacağını yazmıştı. Bugünden itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtilmişti.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu.

