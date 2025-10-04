Referandumun ayak sesleri! TBMM açılışındaki kareden sonra Ankara kulislerini kasıp kavuran sözler: AK Parti'nin son hazırlığı için tarih verdi

Yeni anayasa tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan muhalefet cephesinden erken seçim çağrıları da yükselmeye devam ediyor. İktidar erken seçime kapıyı kapatırken yeni anayasa sinyalleri veriyor. Ancak iddiaya göre 2027'de "erken seçim" gerçekleşmesi gündemde!

MECLİSİN AÇILIŞINDA CHP PROTESTOSU

TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılış oturumunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında CHP sıraları boş kalmıştı. CHP akşam verilen resepsiyona da katılmadı. Bu resepsiyonda Erdoğan ile birçok muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesi çok konuşuldu.

ERDOĞAN VE MUHALEFET LİDERLERİ BİR ARADAYDI

Meclis'teki Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya gelmişti.

YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI MI? "BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Bu temasın ardından yeni anayasa tartışmaları yeniden gündeme geldi. Eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber canlı yayınında liderlerin bir araya gelmesini yorumlarken "AK Parti 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum. Bunu bilgi olarak söylüyorum" dedi.

TARİH VERDİ: "AK PARTİ YENİ ANAYASA REFERANDUMUNU DÜŞÜNÜYOR"

Tayyar sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti 2026 yılı sonuna doğru yeni bir anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimal var.

'ERKEN SEÇİM' İDDİASI: "SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ TAKVİMİ DE BELİRLER"

Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir. Bu gerçekleşirse sandıktan çıkacak sonuç, seçim takvimini de belirler. Yani 2027'nin ilkbaharında referandum olur ve yüksek bir oyla kabul edilirse ben 2027'nin sonbaharında bir erken seçim bekliyorum.

Ya da referandum 2026 yılının sonbaharında olur ve buradan beklentiye uygun bir sonuç çıkarsa 2027 ilkbaharında erken seçim olabilir. Bu bir tahmin. Ama bir referandum hazırlığı var. Onu bilgi olarak söyleyeyim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLMA İHTİMALİ

Tayyar, yeni anayasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt olarak "Yeni anayasa mutabakat metni nasıl oluşur, onu şimdiden kestirmek zor. Buna ilişkin tahminlerimiz var ama..." dedi.