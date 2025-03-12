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Reflü hastaları Ramazan'da nasıl beslenmeli? Reflü diyeti şart!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 10:29
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Reflü hastalarının Ramazan'da doğru ve dengeli beslenmesi merak konusu. Reflü hastalarının Ramazan boyunca dikkat etmesi gerekenleri Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç sıraladı.

Reflü hastaları Ramazan'da nasıl beslenmeli? Reflü diyeti şart!

Ramazan ayında uzun süren açlık süresi, reflü hastaları için ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle sahur ve iftarda yanlış beslenme, mide yanması, ekşime ve yemek borusunda tahrişe neden olabilir. Peki, reflü hastaları Ramazan boyunca nasıl beslenmeli? Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, reflü şikayetlerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

RAMAZAN’DA REFLÜ DİYETİ ŞART

Reflü hastalarının Ramazan ayında da reflüye uygun diyet programlarına uyması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, mide koruyucu ilaçların düzenli olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle sahurda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, şu uyarılarda bulundu: “Ramazan ayında reflü hastaları kesinlikle reflü diyetine sadık kalmalı. Yemek borusu enfeksiyonu olan hastalarımızın mide koruyucu ilaçlarını düzenli kullanmaları şart. Sahurda hafif beslenmeli, yağlı, acılı, salçalı ve soslu gıdalardan uzak durulmalıdır.”

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İFTARDAN SONRA ARA ÖĞÜNLERE DİKKAT

İftardan sonra mideyi zorlayacak besinlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, çerez, meyve ve tatlı tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi. Uyku düzeninin de reflü hastaları için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, “İftardan sonraki süreçte, özellikle tatlı, çerez ve meyve gibi ara öğünleri önermiyorum. Eğer uyuyacaklarsa, yemek yedikten sonra en az 4 saat beklemeleri gerekiyor. Ayrıca, reflü hastaları mide ilaçlarını aç karnına almalıdır. Sahurdan yarım saat önce ilaçlarını alırlarsa daha rahat ederler” dedi.

SAHURDAN SONRA EN AZ 2 SAAT BEKLENMELİ

Ramazan boyunca mideyi rahatlatacak bir beslenme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Sahur biraz erkene çekilip yemek yedikten sonra uyumak için en az 2 saat beklenmelidir. Reflü hastaları iftarda da hafif bir çorbayla başlamalı ve birden yüklenmemelidir. Yağlı, salçalı, soslu yemeklerden, fast food tarzı beslenmeden kaçınmalı, mutlaka salata tüketmelidir. Az miktarda ve uzun sürece yayılan bir iftar yapmaları kendileri için daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç reflü Mide‎ diyet Ramazan Sahur
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