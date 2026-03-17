Reflü sandı kanser çıktı! Bu belirtiyi herkes karıştırıyor...

60 yaşındaki Ekrem Sevinç’in yemek yerken yaşadığı takılma hissi, zamanla ciddi bir sağlık sorununa dönüştü. Yapılan kontrollerde yemek borusu kanseri teşhisi konulan Sevinç’in kalbe yakın bölgede bulunan tümörü, ileri düzey cerrahi operasyonla başarıyla alındı. Zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan Sevinç, “Artık rahatça yemek yiyebiliyorum, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Gökçen Kökden

Yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi, toplumda genellikle mide sorunlarıyla karıştırılsa da bazen hayati bir tehlikenin habercisi olabiliyor. Bunun en somut örneğini yaşayan Ekrem Sevinç, yapılan endoskopi sonrası yemek borusu ve midenin bir bölümünde kitle tespit edildi. Yaklaşık dört ay süren zorlu sürecin ardından Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın’ın gerçekleştirdiği kritik ameliyatla sağlığına kavuştu.

"YUTKUNMAK BİLE ZORLAŞMIŞTI"

Yaklaşık dört ay önce yutma güçlüğü yaşamaya başladığını belirten Ekrem Sevinç, süreci şu sözlerle anlattı: "Yemek yerken ve yutkunurken zorlanıyordum. Endoskopi yapıldı ve yemek borusu ile midenin bir kısmında kitle olduğu ortaya çıktı. Farklı merkezleri araştırdım, bazı yerlerde tedavi sürecine başladım ancak içim rahat etmedi. Daha sonra Cemalettin hocamızla tanıştık. Bize gösterdiği ilgi ve güven sayesinde ameliyatı burada olmaya karar verdik. Ameliyat öncesi ve sonrasında verdiği moral sayesinde çok kısa sürede toparlandım. Bir hafta içinde ayağa kalktım. Bizim için zor bir süreçti ama her gün yakından ilgilendiler. Şimdi rahatça yemek yiyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum”

YEMEK BORUSU KANSERLERİNDE ERKEN TANI HAYATİ

Yemek borusunun boyun, göğüs ve karın boşluğunda yer alması nedeniyle cerrahi açıdan özel bir konumda bulunduğunu belirten Prof. Aydın, “Yemek borusu tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olarak iki ana grupta inceleniyor ve kötü huylu tümörler daha sık görülüyor. Adenokarsinomlar genellikle yemek borusunun alt kısmında görülür ve reflü hastalığı ile obeziteyle ilişkilidir. Daha çok Batı ülkelerinde yaygındır. Skuamöz hücreli kanserler ise sigara ve alkolle ilişkilidir, genellikle orta ve üst yemek borusunda yerleşir. Tüm kanserlerde olduğu gibi erken tanı tedavi başarısı açısından oldukça önem sarf ediyor. Erken evrede minimal invaziv yöntemleri tercih edebiliyoruz” dedi.

KALBE YAKIN TÜMÖRE ÖZEL CERRAHİ PLANLAMA

Hastada midenin kas tabakasından kaynaklanan ve kalbe yakın komşuluğu bulunan büyük bir tümör tespit edildiğini ifade eden Prof. Aydın, “Tedavi sürecini hastamızla birlikte planladık. Hastamıza Ivor-Lewis operasyonu dediğimiz parsiyel özofajektomi uyguladık. Mideyi Laparoskopik olarak tüp haline getirerek yemek borusuyla yeniden birleştirdik. Tümörün konumu nedeniyle ameliyatın bir bölümünü açık yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası süreç sorunsuz geçti ve hastamızı sağlıklı şekilde taburcu ettik” diye konuştu.

YUTMA GÜÇLÜĞÜNÜZ VARSA GECİKMEYİN

Yemek yerken takılma hissi, yutma güçlüğü, kilo kaybı ve göğüs arkasında ağrı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu şikayetler basit bir mide sorunu gibi düşünülmemeli. Erken başvuru hayat kurtarır” uyarısında bulundu.

