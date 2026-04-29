Sokak ortasında kadını yumrukladı! Yardım etmek isteyenlere de saldırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Maltepe'de bir kişi zorla götürmeye çalıştığı kadınının hem saçını çekti hem yumruk attı. Çevredekiler kadına yardım etmek isteyince bu defa onlara saldırdı. Saldırganın o anları kaydedildi.

Maltepe’de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti. Kadına yardım etmek isteyenlere de saldıran kişi çevredekilerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAÇINI ÇEKİP YUMRUK ATTI!

Olay dün saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan yumruk attığı kadını darbetti.

Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye duruma müdahale etmeye çalıştı; ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.

ÇEVREDEKİLERE DE SALDIRDI

Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı. Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı. Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İstanbul
