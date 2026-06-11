Hürmüz Boğazı'nda kuş uçmuyor! İran'dan rest: 'Her türlü trafik hedef alınacak'

İran basınından Tasnim'de yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin tamamen durduğu ve sıfıra indiği gözlendi. Uydu görüntülerinden elde edilen anlık takip verileri; İran'ın uyarılarının ardından, Hürmüz Boğazı’nda şu an itibarıyla hiçbir ticari gemi veya tanker hareketliliğinin gerçekleşmediğini ortaya koydu.

GEREKÇE: ABD'NİN DEVAM EDEN ASKERİ EYLEMLERİ

İran makamlarından yapılan açıklamada, ABD’nin devam eden eylemleri ve Hormozgan eyaletinin güneyindeki bazı bölgelere yönelik askeri saldırıların başlaması nedeniyle bölgede güvenlik koşullarının ortadan kalktığı belirtildi.

Açıklamada, bu gerekçelerle Hürmüz Boğazı’nın tüm gemilere kapatıldığı ifade edildi.

İRAN'DAN REST: 'HEDEF ALINACAK'

İran, boğazdaki her türlü trafiğin hedef alınacağını bildirdi.