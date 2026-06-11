HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hürmüz Boğazı'nda kuş uçmuyor! İran'dan rest: 'Her türlü trafik hedef alınacak'

İran ile ABD arasındaki tansiyon yeniden tavan yaptı. ABD saldırılarını gerekçe gösteren İran, Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi trafiğine kapattı. Petrol tankerleri dahil hiçbir geminin geçişine şu anlık izin verilmezken Hürmüz Boğazı'ndaki sakinlik uydu görüntülerine yansıdı.

Hürmüz Boğazı'nda kuş uçmuyor! İran'dan rest: 'Her türlü trafik hedef alınacak'
Doğukan Akbayır

İran basınından Tasnim'de yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin tamamen durduğu ve sıfıra indiği gözlendi. Uydu görüntülerinden elde edilen anlık takip verileri; İran'ın uyarılarının ardından, Hürmüz Boğazı’nda şu an itibarıyla hiçbir ticari gemi veya tanker hareketliliğinin gerçekleşmediğini ortaya koydu.

Hürmüz Boğazı nda kuş uçmuyor! İran dan rest: Her türlü trafik hedef alınacak 1

GEREKÇE: ABD'NİN DEVAM EDEN ASKERİ EYLEMLERİ

İran makamlarından yapılan açıklamada, ABD’nin devam eden eylemleri ve Hormozgan eyaletinin güneyindeki bazı bölgelere yönelik askeri saldırıların başlaması nedeniyle bölgede güvenlik koşullarının ortadan kalktığı belirtildi.

Açıklamada, bu gerekçelerle Hürmüz Boğazı’nın tüm gemilere kapatıldığı ifade edildi.

İRAN'DAN REST: 'HEDEF ALINACAK'

İran, boğazdaki her türlü trafiğin hedef alınacağını bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöp konteynerinde gergin anlar Çöp konteynerinde gergin anlar
Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyorOlukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor

Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.