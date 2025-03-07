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Reflü sorunu olanlar dikkat! Ramazan’da mide rahatsızlıklarından nasıl korunabiliriz? Uzmandan tavsiyeler…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
07.03.2025 10:34
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Ramazan ayında reflü ve mide problemlerinden korunmanın yolları hakkında Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Keskin, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam etmenin sindirim sistemi sorunlarından korunmak için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, uzun süreli açlıktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Detaylar haberimizde…

Reflü sorunu olanlar dikkat! Ramazan’da mide rahatsızlıklarından nasıl korunabiliriz? Uzmandan tavsiyeler…

Oruç tutarken mide sağlığını korumanın anahtarı, sahur ve iftarda sağlıklı seçimler yapmak, ara öğünleri atlamamak ve yeterli sıvı alımına özen göstermektir. Ramazan ayında sık karşılaşılan sindirim sorunları, alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle büyük ölçüde engellenebilir.

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İFTAR VE SAHURDA UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, Ramazan’da reflü ve mide problemlerinden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Uzun süren açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemeklerin midede ağrı, yanma, gaz, şişlik, hazımsızlık, kramplar ve reflüyü tetikleyebileceğini belirten Dr. Keskin, "Ramazan’da sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam edilmesi sindirim sistemi sorunlarından korunmak için önemlidir. Uzun süreli açlıktan korunmak için, mutlaka sahur yapılmalı; ağır yağlı, baharatlı, acılı gıdalar yerine daha hafif olan çorba tercih edilmelidir. Ayrıca sahur ve iftarda süt ürünleri, sebze ve zeytinyağlı yemekler tüketilmelidir. Sahur ve iftarda alınan gıda miktarı azaltılmalı; iftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır. Tüm öğünlerde gıdalar iyice çiğnenerek ve yavaş yavaş yenilmeli, hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Bunun yanında şerbetli tatlılardan uzak durulup; sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir" dedi.

“FIRINDA VE IZGARADA YAPILMIŞ YEMEKLER TÜKETİLMELİDİR”

Kızartılmış ve kavrulmuş besinlerin mide ve bağırsaklarda rahatsızlığa neden olabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, "Bunun yerine haşlanmış, fırında ve ızgarada yapılmış yemekler tüketilmelidir. İftara hafif yemeklerle başlanmalı, ardından az yağlı sebze veya et yemeğine salata eşlik etmeli. Ayrıca öğünlerde alınan sıvı miktarı arttırılmalı, günde en az 2-2,5 litre su ile beraber taze sıkılmış meyve suları, sebze suları, ayran gibi içecekler tüketerek vücudun sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır" dedi.

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reflüden korunmak için neler yapılmalıdır?
Dr. Keskin, "Ramazan’da az az, sık sık yeme şekli tercih edilmelidir. Hareketsizlikten özellikle kaçınılmalı, öğünlerden sonra kısa süreli yürüyüşler, hafif egzersizler yapılmalıdır. Özellikle reflüden korunmak için, sahurda yemekten hemen sonra değil en az yarım saat sonra yatılmalıdır. Mide ve karındaki gaz ve şişkinliğini, aynı zamanda kabızlığı engellemek için sebze, meyve, kepekli ekmek, kuru baklagiller gibi yüksek lifli gıdaların alınmasına özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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