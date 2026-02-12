Reflüyü tetikleyen iki gizli düşman! Mideyi alev alev yakıyor

Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, halk arasında reflü olarak bilinen gastroözofagial reflü hastalığının, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan ve toplumda oldukça yaygın görülen bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Reflüde en sık görülen şikayetlerin mide yanması, göğüs ağrısı, ağıza acı su gelmesi ve yutma güçlüğü olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ecemiş, bazı hastalarda kuru öksürük, ses kısıklığı ve boğazda gıcık hissi gibi yemek borusu dışı ekstra belirtilerle de kendini gösterebileceğini ifade etti.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI ETKİLİ

Reflü hastalığının oluşumunda yanlış beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin etkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Ecemiş, "Yağlı, baharatlı, asitli yiyecekler, çikolata, kafein ve sigara reflü yakınmalarını artırabilir. Özellikle yemek sonrası hemen yatmak, mide basıncını artırarak şikâyetleri tetikler" dedi. Tedavide ilk adımın yaşam tarzı değişiklikleri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ecemiş, reflü hastalarının kilo vermeleri, küçük porsiyonlarla beslenmeleri ve yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmaları gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, reflünün tanısında gerekirse endoskopik inceleme yapıldığını ve uzun süre tedavi edilmeyen hastalarda yemek borusunda hasar, ülser ve Barrett özofagusu gibi komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Erken tanı ve düzenli takip ile bu komplikasyonların önlenebileceğini belirten Uzm. Dr. Ecemiş, "Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen reflü, doğru yaklaşımla kontrol altına alınabilir. Gecikmeden uzman hekime başvurulmalı" şeklinde konuştu.