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Refüje devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Refüje devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., idaresindeki ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
afyon kaza
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