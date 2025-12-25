HABER

Regaip Kandili'nde tesbih namazı bereketi: Diyanet'ten üç aylar mesajı

Regaip Kandili'nin manevi atmosferi, tesbih namazı ve dualarla taçlanıyor. Kandilde en çok merak edilen konuların başında ise tesbih namazının kılınışı ve edilecek dualar geliyor.

Mübarek Üç Aylar'ın başlangıcı Regaip Kandili, tesbih namazı ve dualarla idrak ediliyor.

Regaip Kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesi olarak idrak ediliyor ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Bu mübarek gece, aynı zamanda üç ayların da başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Kandilin manevi atmosferinde en çok merak edilen ve eda edilen ibadetlerden biri ise tesbih namazı. Tesbih namazı, günahlardan arınma, tövbe etme ve Allah'a yakınlaşma niyetiyle kılınan nafile bir ibadet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, tesbih namazı dört rekat olarak kılınıyor ve her rekatta belirli sayıda tesbihler çekiliyor. Namazın kılınışı sırasında okunan dualar ve tesbihler, manevi bir derinlik katıyor.

Tesbih namazının kılınışı, diğer nafile namazlardan farklılık gösteriyor. Her rekatta Fatiha suresinden sonra bir sure okunuyor ve ardından belirli sayıda 'Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber' tesbihi çekiliyor. Bu tesbih, rükûda, secdede ve oturuşlarda da tekrar ediliyor. Bu tekrarlar, namazın odak noktasını oluşturuyor ve kalbin Allah'a yönelmesine yardımcı oluyor.

Regaip Kandili'nde tesbih namazının yanı sıra, Kur'an-ı Kerim okumak, dualar etmek, zikirler çekmek ve sadaka vermek de önemli ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca, aile büyüklerini ziyaret etmek, akrabalarla ve komşularla bir araya gelmek de kandilin sosyal boyutunu oluşturuyor.

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

