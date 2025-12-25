Renault Filante tek şarjla 1.008 km yol kat etti, verimlilik rekoru kırdı

Renault Filante Record 2025 için verimlilik rekoru kırıldı. Fransız otomobil devi, Filante Record 2025 adını verdiği özel demo aracıyla, Fas'taki UTAC test pistinde bu başarıyı elde etti.
Renault Filante Record 2025 elektrikli demo aracı; Scenic E-Tech elektrikli modeline de güç veren 87 kWh büyüklüğündeki bataryasıyla, 10 saatten kısa bir sürede, ortalama 102 km/s hızla ve 100 km'de 7,8 kWh tüketimle 1.008 km yol kat etti.
Sürüş tamamlandığında Filante Record 2025'in bataryasında hala %11 kapasite kalmıştı; bu da aracın 100 km/s üzerindeki hızlarda 120 km daha yol alabilmesine imkan tanıyordu.
1.000 kg ağırlığında araçta, tamamen elektronik direksiyon ve fren sistemleri (steer-by-wire ve brake-by-wire), karbon fiber gibi hafif malzemeler, düşük yuvarlanma direnci sunan ve aerodinamiği artıran özel üretim lastikler kullanılmış.
Renault, bu girişimden elde edilen bulguların, gelecekteki elektrikli modellerinin geliştirilmesine ışık tutacağını söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum