Resmen ilan edildi! 500 bin Gazze sakini felaketle karşı karşıya...

İsrail'in işgalinden neredeyse iki yıl sonra, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla karşı karşıya.

"GAZZE'Yİ AÇ BIRAKMAK SAVAŞ SUÇUDUR"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de rapora ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılan bir felaket olduğunu söyleyen Guterres, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk de "Gazzeyi aç bırakmak savaş suçudur" ifadesini kullandı.

Bir diğer açıklama BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher'den geldi. Cenevre'de gazetecilere konuşan Fletcher, Gazze'nin bir bölümünü vuran kıtlığın önlenebilir olduğunu belirterek, İsrail'in yardımları “sistematik olarak engellediğini” söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

Fletcher, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” diyerek rapora atıfta bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna yanıt olarak, Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti.

ÇOCUKLAR AÇLIĞA SÜRÜKLENİYOR

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM'ye göre, Gazze'deki açlık krizi kritik bir noktaya geldi. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğu açlığa sürüklüyor.

