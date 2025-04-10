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Resmen sincaplar bastı! Evin duvarlarında görünce şaşkına döndü...

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarına tırmanan sincaplar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, Safranbolu’nun Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’ta meydana geldi.

Resmen sincaplar bastı! Evin duvarlarında görünce şaşkına döndü...
Çiğdem Sevinç

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarına tırmanan sincaplar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olay, Safranbolu’nun Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan geçen bir vatandaş, bir evin dış cephesinde hareket eden sincapları fark etti. Duvara tırmanan 3 sincabı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, bu ilginç anları sosyal medyada da paylaştı.

Görüntülerde, sincapların evin duvarında çevik hareketlerle yukarıya doğru tırmandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sincap
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