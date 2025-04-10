Resmen sincaplar bastı! Evin duvarlarında görünce şaşkına döndü...

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarına tırmanan sincaplar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, Safranbolu’nun Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan geçen bir vatandaş, bir evin dış cephesinde hareket eden sincapları fark etti. Duvara tırmanan 3 sincabı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, bu ilginç anları sosyal medyada da paylaştı.

Görüntülerde, sincapların evin duvarında çevik hareketlerle yukarıya doğru tırmandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

(İHA)