Resmi belgelerde mühür çeşitleri nelerdir? Resmi belgelerde mühür çeşitleri ve kullanım alanları

Genel olarak devlet kurumları, noterler, kamu kurumları ve mahkemeler gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen resmi belgelerin geçerliliğinin bulunması için üzerinde yetkili kurum ve kuruluş tarafından basılan mühür ya da imza olması gerekmektedir. Bunun dışında bazı kurallara da uyulmalı ve belgenin resmi özellik kazanması için kanunlar tarafından belirtilen düzenlemeye göre hazırlanmalıdır.

Resmi belgelerde mühür çeşitleri nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilen ve tescili gerçekleştirilen, resmi mühür beratı ile birlikte kullanılabilen bir araç olarak tanımlanan mühür resmi niteliğe sahiptir ve resmi mühür olarak adlandırılır.

Bir belgenin resmi nitelik kazanabilmesi için bazı gereklilikler bulunmaktadır. Örnek olarak resmi bir belge olan tutanaklar, mahkemelerde, toplantılarda, çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarda tutulduktan sonra o tutanakta yer alan olay ya da durum ile ilgili olan herkesin imzası yer almazsa tutulan tutanağın resmi geçerliliği olmaz.

Aynı şekilde mühür kullanımı da yer aldığı bir belgenin resmi olmasında etkilidir. Kamu belgelerinde mühür kullanımına bir örnek olarak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunları gösterilebilmektedir. Resmi mühürler sadece kanunlar gereği kamu görevi verilmiş olan kurumlarca kullanılabilmektedir.

Resmi belgelerde mühür çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir?

Mühürler kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre kullanım amacı ve yazılış şekline göre farklı mühür çeşitleri bulunmaktadır. Resmi mühür çeşitleri devlet işlerinde kullanılırken, vakıf mühürleri vakıf kütüphanelerinde yer alan kıymetli eserlere basılmaktadır. Şahsi mühürler daha çok kişisel kullanım için tercih edilebilmektedir.

Yazılış şekline göre mühürler kullanılan şekil doğrultusunda isimlendirilir. Şemse, sekizgen, sikke, oval, kalp şeklinde, badem şeklinde gibi farklı mühür türleri bulunur ve bu mühürlerin Osmanlı döneminde kullanıldığı bilinmektedir.

Devlet tarafından belirlenen resmi mühür yönetmeliğine göre resmi mühürler tek satırlı mühürler, iki satırlı mühürler, üç satırlı mühürler olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılmaktadır.

Mühürler basıldıkları malzeme gereği genel olarak yumuşak olur ve zaman ilerledikçe sertleşirler. Resmi mühür kullanabilecek olan kurum ve kişiler, aldıkları yetkiler doğrultusunda gerektiği zaman resmi mühür ve beratını ibraz etme sorumluluğu taşırlar. Mühür resmi evraklarda üst yazının ilk sayfasının ön yüzüne ve arka yüzüne basılarak kullanılır.