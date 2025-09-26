Resmi belgelerde tarih ve sayı nasıl yazılır? Resmi belgelerde tarih ve sayı yazımı

Kanunlara göre düzenlenen yönetmeliklere ve maddelerine göre ehliyet, senet, çek, araç plakaları, kimlikler, eğitim kurumları tarafından verilen her seviyedeki okuldan diplomalar, noterlikte düzenlenen belgeler, vekâletname gibi her türlü kağıt ve belge, resmi belge olarak kabul edilmektedir. Devlet kurumlarında hazırlanan ya da devlet kurumları için hazırlanan belgelerin resmi nitelik kazanabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Resmi belgelerde tarih ve sayı nasıl yazılır?

Bir belge resmi nitelikte olacaksa, bir devlet kurumuna teslim edilecekse ya da bir devlet kurumunda hazırlanıyorsa başlık kullanımından tarih ve sayının nasıl yazıldığına kadar birçok ayrıntıya önem verilmesi gerekir.

Resmi belgelerde tarih ve sayı yazımı da belgelerin resmi olarak kabul edilmesi konusunda önemli bir husus olarak kabul edilmektedir. Belge yazım kuralları doğrultusunda resmi belgelerde tarih ve saat yazımında tarihin ve saatin nerede ve nasıl yazılacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Evrak kayıt numarası olan resmi evrak sayıları da resmi belgenin üzerinde yer almak durumundadır.

Kanunlar doğrultusunda resmi yazışmalarda uygulanması gereken bazı kurallar şu şekildedir: