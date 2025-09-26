HABER

Resmi belgelerde tarih ve sayı nasıl yazılır? Resmi belgelerde tarih ve sayı yazımı

Kamu güveninin sağlanması, hukuki ilişkilerin düzenli olarak yürütülebilmesi amacı doğrultusunda düzenlenen ve resmi makamların yetkisinde onaylanan her tür belge ya da evrak resmi belge olarak ifade edilir. Resmi belgelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Resmi belgelerde tarih ve sayı nasıl yazılır? Resmi belgelerde tarih ve sayı yazımı
Ferhan Petek

Kanunlara göre düzenlenen yönetmeliklere ve maddelerine göre ehliyet, senet, çek, araç plakaları, kimlikler, eğitim kurumları tarafından verilen her seviyedeki okuldan diplomalar, noterlikte düzenlenen belgeler, vekâletname gibi her türlü kağıt ve belge, resmi belge olarak kabul edilmektedir. Devlet kurumlarında hazırlanan ya da devlet kurumları için hazırlanan belgelerin resmi nitelik kazanabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Resmi belgelerde tarih ve sayı nasıl yazılır?

Bir belge resmi nitelikte olacaksa, bir devlet kurumuna teslim edilecekse ya da bir devlet kurumunda hazırlanıyorsa başlık kullanımından tarih ve sayının nasıl yazıldığına kadar birçok ayrıntıya önem verilmesi gerekir.

Resmi belgelerde tarih ve sayı yazımı da belgelerin resmi olarak kabul edilmesi konusunda önemli bir husus olarak kabul edilmektedir. Belge yazım kuralları doğrultusunda resmi belgelerde tarih ve saat yazımında tarihin ve saatin nerede ve nasıl yazılacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Evrak kayıt numarası olan resmi evrak sayıları da resmi belgenin üzerinde yer almak durumundadır.

Kanunlar doğrultusunda resmi yazışmalarda uygulanması gereken bazı kurallar şu şekildedir:

  • Resmi belgeler hem fiziksel olarak hem de elektronik ortamda düzenlenebilir.
  • Hazırlanan resmi yazı ilgili kurumun yetkili kişisi ya da yetkili kişileri tarafından imzalanmalıdır.
  • Belgenin evrak kayıt numarası olmalı ve bu kayıt numarası yazıyı gönderen birimden ya da kurumun genel evrak biriminden alınır.
  • Başlık, kağıdın üst kısmına ve ortalanarak yazılmalıdır.
  • İlk satırda T.C. kısaltması bulunur.
  • İkinci satırda kurumun ve kuruluşun ismi büyük harflerle yazılır.
  • Resmi yazının başlığındaki yazılar üç satırı geçmemelidir.
  • Üçüncü satıra da ana kuruluşun ve birimin ismi küçük harflerle ve ortalanarak yazılmalıdır.
  • Söz konusu resmi belgenin konusu sayının bir aralık altına konu yazılı yan başlıktan sonra yazılmalıdır. Konu başlık kısmında yer alan T.C. kısaltmasının hizasını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
  • Yazının gönderildiği resmi kurum, kişi ya da kuruluş konunun son satırının ardından yazının uzunluğuna göre iki ya da dört aralık aşağıdan yazılır. Kağıt ortalanarak yazılması gerekir.
  • Metin kısmı ilgiden sonra başlar alt kısımdaki imzaya kadar devam eder.
