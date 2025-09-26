HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Resmi protokol sıralaması nedir, nasıl uygulanır?

Kelime anlamı olarak birden fazla karşılığı bulunan protokol, Türkçe diline Fransızca dilinden geçmiş ve zaman içinde Türkçeleşmiş kelimelerden biridir. Resmi işlemlerde ve ilişkilerde ciddiyet anlamına da gelen protokol kelimesi resmiyette bir sıralamaya karşılık da gelmektedir.

Resmi protokol sıralaması nedir, nasıl uygulanır?
Ferhan Petek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü kapsamında yapılan sıralamada tüm üst düzey kişiler ve birimler beli bir düzen içinde sıralanmıştır. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış olan liste Devlet Protokolü Listesi olarak isimlendirilmiştir. Bu listeye göre resmi protokol sıralamasının en üst kısmında Cumhurbaşkanı yer almaktadır.

Resmi protokol sıralaması nedir?

Türkiye’deki resmi protokol sırasında Cumhurbaşkanı, en üst düzey yetkili olduğu için listenin başında yer alır. Belirlenen protokol kuralları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Teşkilatı Protokolü listesinin bir kısmı şu şekilde sıralanmıştır:

  • Cumhurbaşkanı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en çok üyesi olan partinin grup başkanı
  • Ana muhalefet partisi lideri
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı
  • Yargıtay Birinci Başkanı
  • Danıştay Başkanı
  • Sayıştay Başkanı
  • Bakanlık isimlerinin alfabeye göre dizilmiş hali ile bakanlar
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri
  • Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı
  • Genelkurmay Başkanı
  • Kuvvet Komutanları
  • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
  • Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
  • Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
  • İletişim Başkanı
  • Devlet Arşivleri Başkanı
  • Strateji ve Bütçe Başkanı
  • Milli Saraylar İdaresi Başkanı
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
  • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Resmi protokol sıralaması nasıl uygulanır?

Diplomatik törenlerde ve devlet törenlerinde, sosyal hayatta, resmi ilişkilerde uygulanan protokol kuralları kamu protokolü için de geçerlidir. Devlet yetkililerinin kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenmiş olan bütün sosyal grupların kendi aralarında izlemekte oldukları protokol sırasında önde gelim de denmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sistemi içinde uluslararası protokol, mülki protokol, diplomatik protokol, saray protokolü, dini protokol gibi çeşitli protokol türleri bulunmaktadır.

Kişisel unvan, cinsiyet ve yaş ayrımı kabul etmeyen protokoller öğrenilmesi gereken kurallar içermektedir. Hiyerarşik bir alt üst sıralaması barındıran protokoller hem devletler arası hem resmi kurumlar arası yapılan resmi törenlerde, davetlerde uygulanmaktadır. Protokol kuralları yazışmalarda, konferanslarda, geçitlerde, karşılamalarda da uygulanan kurallardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teröristbaşı Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Kurtulmuş'tan açıklamaTeröristbaşı Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Kurtulmuş'tan açıklama
Malatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldiMalatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
protokol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.