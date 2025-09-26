Resmi protokol sıralaması nedir, nasıl uygulanır?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü kapsamında yapılan sıralamada tüm üst düzey kişiler ve birimler beli bir düzen içinde sıralanmıştır. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış olan liste Devlet Protokolü Listesi olarak isimlendirilmiştir. Bu listeye göre resmi protokol sıralamasının en üst kısmında Cumhurbaşkanı yer almaktadır.

Resmi protokol sıralaması nedir?

Türkiye’deki resmi protokol sırasında Cumhurbaşkanı, en üst düzey yetkili olduğu için listenin başında yer alır. Belirlenen protokol kuralları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Teşkilatı Protokolü listesinin bir kısmı şu şekilde sıralanmıştır:

Cumhurbaşkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en çok üyesi olan partinin grup başkanı

Ana muhalefet partisi lideri

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Yargıtay Birinci Başkanı

Danıştay Başkanı

Sayıştay Başkanı

Bakanlık isimlerinin alfabeye göre dizilmiş hali ile bakanlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı

Genelkurmay Başkanı

Kuvvet Komutanları

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

İletişim Başkanı

Devlet Arşivleri Başkanı

Strateji ve Bütçe Başkanı

Milli Saraylar İdaresi Başkanı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Resmi protokol sıralaması nasıl uygulanır?

Diplomatik törenlerde ve devlet törenlerinde, sosyal hayatta, resmi ilişkilerde uygulanan protokol kuralları kamu protokolü için de geçerlidir. Devlet yetkililerinin kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenmiş olan bütün sosyal grupların kendi aralarında izlemekte oldukları protokol sırasında önde gelim de denmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sistemi içinde uluslararası protokol, mülki protokol, diplomatik protokol, saray protokolü, dini protokol gibi çeşitli protokol türleri bulunmaktadır.

Kişisel unvan, cinsiyet ve yaş ayrımı kabul etmeyen protokoller öğrenilmesi gereken kurallar içermektedir. Hiyerarşik bir alt üst sıralaması barındıran protokoller hem devletler arası hem resmi kurumlar arası yapılan resmi törenlerde, davetlerde uygulanmaktadır. Protokol kuralları yazışmalarda, konferanslarda, geçitlerde, karşılamalarda da uygulanan kurallardır.