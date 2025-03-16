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  4. Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti! Kilo sınırını aşmak için de bu yöntemi bulmuşlar

Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti! Kilo sınırını aşmak için de bu yöntemi bulmuşlar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.03.2025 12:02
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Ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu'nun ucuza sattığı etleri alabilmek için metrelerce kuyruklarda saatlerce bekliyor. Bazı kasap ve restoranlar vatandaşın ucuza aldığı etlere göz dikti. Kilo sınırını aşmak için birkaç kişiyle et alımı yapan restoran ve kasaplar bu etleri iki katı fiyatına satıyor. Vatandaşın ucuz etine göz dikenlerin bu tutumu 'pes' dedirtirken, konuyla ilgili "Bazı kasap ve restoran sahiplerinin etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor" denildi.

Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti! Kilo sınırını aşmak için de bu yöntemi bulmuşlar

Vatandaşlar Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ucuza sattığı etlerden alabilmek için kuyruk oluştururken, gündeme gelen bir olay herkese 'pes' dedirtti. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ucuza sattığı etleri satın alan kasaplar, bu etleri 2 katı fiyatla satıyor.

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5 KİŞİ İLE AYRI AYRI ET ALIMI YAPIYORLAR

Et ve Süt Kurumu'nun koymuş olduğu kilo sınırını da aşmak isteyen kasaplar 5 kişi ile ayrı ayrı et alımı yapıyor. Hal böyle olunca markette iki üç günde satılacak et birkaç saat içinde bitmiş oluyor. Evine et alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklara giren vatandaşlar ise ucuz ete erişemiyor.

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"BAZI KASAP VE RESTONLARIN REYONDAKİ ETLERİN HEPSİNİ ALMAYA ÇALIŞTIĞI OLUYOR"

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere herkesin ucuz ete ulaşabilmesi için et satışlarında kişi başı 2 kilogram sınırı getirildiğini belirterek "Çünkü markette iki üç günde satılacak etin, birkaç saat içinde tükendiğine şahit oluyoruz. Etin marketlerimizde ucuz olduğunu gören bazı kasap ve restoran sahiplerinin, birkaç kişiyi markete göndererek reyondaki etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor. Mesela; beş kişi, bir arabayla marketin önüne geliyor ve ayrı ayrı ikişer kilogram et alıyor. Baktığınızda ayrı ayrı et alıyorlar ama et aynı yere gidiyor. Her vatandaşın ete ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak böyle olumsuz durumlar da mevcut. Market çalışanlarının da etin nereye ve kime gittiğini tespit etmesi mümkün değil" dedi.

"HEPİMİZİN DAHA HASSAS VE ADALETLİ YAKLAŞMASI GEREKİYOR"

Tüketicilerin de etin uygun fiyatlı olduğunu görünce stok yaparak arz talep dengesini bozduğuna işaret eden Güzeldere "Biz 'Her gün al, ucuz al' diyoruz. Zira bu projede çok sayıda insanın emeği bulunuyor. Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu operasyon çok meşakkatli bir operasyon. Personelimiz karkas olarak tedariki sağlanan etleri kemiksiz yapıp hane halkına ucuz olarak ulaştırabilmek için gayret gösteriyor. Bu noktada hepimizin daha hassas ve adaletli yaklaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN SONUNA KADAR FİYATLAR SABİT

Faruk Güzeldere "ESK ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gitmiştik. Uygulama, ramazan ayı sonuna kadar devam ediyor. Dernek üyesi yerel zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et, 649 liradan biftek, 699 liradan antrikot ve dana pirzola satılıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasap restoran Et ve Süt Kurumu
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