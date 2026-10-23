Reuters İran'ın kaos planını duyurdu: ABD ve İsrail saldırırsa, Körfez'de hayatı durma noktasına getirecekler

Orta Doğu'da aylardır süren savaş her cephede sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail saldırılarıyla mücadele eden İran, olası bir saldırınıın tekrarlanması durumunda Körfez ülkelerini adeta kaosa sürükleyecek bir planı masaya yatırdı.

ABD VEYA İSRAİL SALDIRIRSA İRAN'IN MİSİLLEME PLANI HAZIR

İngiliz Haber Ajansı Reuters'a konuşan 2 İranlı yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Tahran yönetimi olası ABD veya İsrail saldırısı sonrası Körfez bölgesinde denizin altında yer alan internet kablolarına saldırarak hayatı durma noktasına getirecek.

İNTERNET KABLOLARINA SALDIRIP KÖRFEZ'DE HAYATI FELÇ EDECEK

İsminin açıklanamasını istemeyen yetkililerin söylediğine göre İran, internet kablolarına saldırdıktan sonra bu bölgede kabloların onarımına yönelik girişimleri de engellemeyi planlıyor.

İRANLI 2 YETKİLİ REUTERS'A KONUŞTU

Böylece Tahran yönetimi, Körfez bölgesinde internet erişimini devre dışı bırakarak başta bankacılık ve bilişim olmak üzere birçok konuda hayatı durma noktasına getirmek istiyor.