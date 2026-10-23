HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Reuters İran'ın kaos planını duyurdu: ABD ve İsrail saldırırsa, Körfez'de hayatı durma noktasına getirecekler

ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ederken, İran'ın olası saldırıya uğrama durumuna karşı hazırladığı plan ortaya çıktı. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı iki yetkili, ABD veya İsrail'in tekrar saldırı düzenlemesi durumunda İran'ın Körfez'deki denizaltı internet kablolarına saldırmayı ve verilen hasar sonrası onarımları da engellemeyi planladığı belirtti. İran, internet hizmetlerine yönelik saldırıyla Körfez ülkelerinde bankacılık ve bilişim işlemlerini felç etmeyi hedefliyor.

Reuters İran'ın kaos planını duyurdu: ABD ve İsrail saldırırsa, Körfez'de hayatı durma noktasına getirecekler
Mustafa Fidan

Orta Doğu'da aylardır süren savaş her cephede sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail saldırılarıyla mücadele eden İran, olası bir saldırınıın tekrarlanması durumunda Körfez ülkelerini adeta kaosa sürükleyecek bir planı masaya yatırdı.

Reuters İran ın kaos planını duyurdu: ABD ve İsrail saldırırsa, Körfez de hayatı durma noktasına getirecekler 1

ABD VEYA İSRAİL SALDIRIRSA İRAN'IN MİSİLLEME PLANI HAZIR

İngiliz Haber Ajansı Reuters'a konuşan 2 İranlı yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Tahran yönetimi olası ABD veya İsrail saldırısı sonrası Körfez bölgesinde denizin altında yer alan internet kablolarına saldırarak hayatı durma noktasına getirecek.

Reuters İran ın kaos planını duyurdu: ABD ve İsrail saldırırsa, Körfez de hayatı durma noktasına getirecekler 2

İNTERNET KABLOLARINA SALDIRIP KÖRFEZ'DE HAYATI FELÇ EDECEK

İsminin açıklanamasını istemeyen yetkililerin söylediğine göre İran, internet kablolarına saldırdıktan sonra bu bölgede kabloların onarımına yönelik girişimleri de engellemeyi planlıyor.

Reuters İran ın kaos planını duyurdu: ABD ve İsrail saldırırsa, Körfez de hayatı durma noktasına getirecekler 3

İRANLI 2 YETKİLİ REUTERS'A KONUŞTU

Böylece Tahran yönetimi, Körfez bölgesinde internet erişimini devre dışı bırakarak başta bankacılık ve bilişim olmak üzere birçok konuda hayatı durma noktasına getirmek istiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Xiaomi Smart Camera C300 Dual ile eviniz her an güvende!Xiaomi Smart Camera C300 Dual ile eviniz her an güvende!
Ankara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonuAnkara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonu

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

Fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan'ın İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

Fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan'ın İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

47 yıllık tarım devinden konkordato hamlesi! Binlerce ortağı var

47 yıllık tarım devinden konkordato hamlesi! Binlerce ortağı var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.