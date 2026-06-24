Reuters yazdı! Trump ziyareti öncesi Türkiye'ye jet motoru satışı iddiası

Reuters'ın iddiasına göre uzun süredir gündemde olan Türkiye'ye jet motoru satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD yönetiminin, NATO Zirvesi öncesi bu konuda bir adım atacağı ileri sürüldü.

İddiaya göre "ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya ziyareti öncesinde ABD yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışı yapmayı planlıyor."

'ABD, TÜRKİYE'YE JET MOTORU SATACAK' İDDİASI

Konuya yakın dört kaynağa göre satış paketi, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsıyor. Kaynaklardan biri, paketin değerinin 700 milyon doları aşabileceğini söyledi.

Satışın, Türkiye’nin gelecek ay ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara’ya yönelik önemli bir jest niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.