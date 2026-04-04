Reyhanlı barajında bir ilk: Doluluk oranı yüzde 40’a ulaştı

Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde bulunan Reyhanlı Barajı, 585 bin dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahiptir. Doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 40’a yükseldi.

SU SEVİYESİNİN ARTMASI, ÇİFTÇİLERE UMUT IŞIĞI OLDU

Baraj, yaklaşık 5 yıl önce hizmete açıldı. O zamandan beri 11 bin dönüm alana su toplamaktadır. Su seviyesinin artması, çiftçilere umut ışığı oldu. Bahsi geçen baraj, Afrin Çayı ve Karasu ile Karaçay barajlarından besleniyor. Son yağışlar, bu barajların da dolmasına neden oldu.

GEÇMİŞ YILLARDA CİDDİ KURAKLIK YAŞANMIŞTI

Cünedioğlu, Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası için can suyu olacağını söyledi. Baraj, 585 bin dekarlık alana sulama yapacak. Geçmiş yıllarda ciddi kuraklık yaşanmıştı. Bu yılki yağışlar, tarım için önemli bir kaynak sağladı. Doluluk oranı, yağışların devam etmesiyle artacak.

BARAJLAR YÜZDE 40’A ULAŞTI

Cünedioğlu, bu barajın yer altı sularını da besleyeceğini belirtti. Karasu ve Afrin çayından gelen sular, Asi Nehri’nde birleşiyor ve taşkınlara neden oluyordu. Baraj sayesinde sular toplanmaktadır. Yöre çiftçileri, bu durumdan fayda görecektir.

Geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle çiftçiler zor durumda kalmıştı. Bu yıl barajın dolmasıyla yer altı sularının da desteklendiği bildirildi. Geçen hafta doluluk oranı yüzde 35 iken, şimdi yüzde 40’a ulaştı. Yağışlar devam ediyor. Her geçen gün doluluk artış gösteriyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır