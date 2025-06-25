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Rinoplasti nedir? Rinoplasti ne demek?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak kişiler yüzlerinde ya da vücutların farklı bölgelerinde bazı değişiklikler yapma ihtiyacı duyabilirler. Bu ihtiyaçlar bazen çeşitli sağlık sorunları nedeni ile bazen de tamamen estetik kaygılardan kaynaklı olarak meydana gelebilir.

Rinoplasti nedir? Rinoplasti ne demek?
Ferhan Petek

Vücutta en önemli bölgelerden biri de yüz kabul edilir. Yüzün tam ortasında yer alan burun ilk bakışta göze çarpması ve dikkat çekmesi nedeni ile son derece önemli bir organdır. Bazı kişiler sadece estetik görünüm ve kendi hayal ettikleri şekilde görünebilmek için burun ameliyatı olmak isteyebilir. Ancak nefes almakta zorluk yaşama, çeşitli kemik ya da kıkırdak sorunları nedeni ile de doktorlar tarafından kişilerin burun ameliyatı olması kararı verilebilir.

Rinoplasti nedir? Rinoplasti ne demektir?

Rinoplasti, burun estetiği ya da burun ameliyatı anlamlarına gelmektedir. Burnun cerrahlar tarafından yeniden şekil almasını amaçlayan popüler bir estetik cerrahi işlemidir. Tıpta uygulanan tekniklerin gelişmesi ve teknolojik yöntemlerin kullanılması ile gerçekleştirilen operasyonlar günümüzde çok daha basit işlemler olarak değerlendirilmektedir. Burun ameliyatı ya da rinoplasti de bunlardan biridir.

Nazoplasti olarak da bilinen rinoplasti ameliyatı, en sık kullanılan estetik operasyonlardan biridir. Doğuştan burunda yer alan ya da daha sonradan meydana gelen, kaza ya da benzeri etkenler ile oluşan sorunlar ve şekil bozulmalarına karşı uygulanabilir.

Rinoplasti nasıl yapılır?

Kişiden kişiye değişkenlik gösteren ameliyat süresi 1 saat ile 3 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Ameliyatın ne kadar süreceği konusunda kişinin talebi, yapılacak olan estetik operasyon, kişinin gereksinimi gibi farklı unsurlar etkili olabilmektedir. Rinoplasti ameliyatı hastanın doktora tam istediklerini ayrıntılı şekilde ifade etmesinin ardından yapılır.

Hazırlık süreci tamamlandıktan sonra yapılacak olan ameliyatta 2 farklı teknikten biri kullanılır. İlk teknikte açık rinoplasti yapılır ve burun delikleri arasında küçük bir kesi açılır. Ardından bu kesi ile cerrahın görüşü genişletilir ve şekil bozukluğu düzeltilir.

İkinci teknik ise kapalı burun estetiğidir. Bu teknikte kesi burun delikleri içinde kalacak şekilde ayarlama yapılır. Cerrahın görüş açısı bu teknikte daha azdır ancak ameliyatın ardından iyileşme süreci bu teknikte daha kısa olur.

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