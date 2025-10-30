HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rio de Janeiro'da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132'ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçlerince 28 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi. Operasyonda "Belao do Quitungo" lakaplı Thiago do Nascimento Mendes dahil 80 kişi gözaltına alındı. Brezilya basını, harekatın Güney Amerika tarihindeki en ölümcül polis operasyonu olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Operasyonun düzenlendiği mahallede yaşayanlar ise cesetleri meydanda topladılar.

Rio de Janeiro'da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132'ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar

Brezilya basınında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan, "favela" (yoksul mahalle) olarak adlandırılan Penha ve Alemao mahallelerinde ülkenin en büyük suç örgütlerinden Comando Vermelho'ya yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 1

CESETLERİ MEYDANDA TOPLADILAR

Operasyonda çıkan çatışmalarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü polis 132 kişiye yükseldi. Penha Mahallesi sakinleri, operasyonda ölen 72 kişinin cesedini Sao Lucas Meydanı'nda topladı.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 2

Sosyal medyadaki paylaşımlarda bazı kişilerin cesetlerin başında ağladıkları dikkati çekti.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 3

ÇETE LİDERİ GÖZALTINDA

Mahalle sakinleri, cesetlerin tahliyesi ve kimlik tespiti için yetkililere çağrıda bulundu. Rio de Janeiro Eyaleti Valisi Claudio Castro, operasyonu "tarihi" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerini tebrik etti.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 4

Operasyonda suç örgütü elebaşılarından "Belao do Quitungo" lakaplı Thiago do Nascimento Mendes dahil 80 kişi gözaltına alındı, 30 uzun namlulu silah ile çok sayıda dron ele geçirildi.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 5

ZIRHLI ARAÇLAR VE HELİKOPTERLER DE KULLANILDI

"Bastırma Operasyonu (Operaçao Contençao)" adı verilen harekatta yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisi, zırhlı araçlar ve helikopterler yer aldı.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 6

Operasyonla, Rio de Janeiro başta olmak üzere ülkenin 20 eyaletinde etkili olan Comando Vermelho'ya büyük darbe vurulması hedeflendi.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 7

"EN ÖLÜMCÜL OPERASYON"

Brezilya basını, harekatın Güney Amerika tarihindeki en ölümcül polis operasyonu olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 8
Öte yandan, ülkedeki insan hakları kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri, polis müdahalesini "katliam" olarak nitelendirerek olayın uluslararası düzeyde araştırılmasını talep etti.
Rio de Janeiro da en ölümcül polis operasyonu! Sayı 132 ye yükseldi: Cesetleri meydanda topladılar 9
Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasının durdurulması amacıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galaxy S26 hakkında ilk resmi ipuçları geldi! Galaxy S26 hakkında ilk resmi ipuçları geldi!
Grand Kartal Otel yangını davasında şaşırtan anlar!Grand Kartal Otel yangını davasında şaşırtan anlar!

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Rio de Janeiro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.