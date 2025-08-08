HABER

Riskli haftaya girerken denetimler sıklaştırıldı!

Cansu Akalp

Sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olmasının beklendiği 8 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayan hafta, orman yangını riski açısından oldukça yüksek. Bu durum, yetkilileri harekete geçirdi ve ormanlarda yangınlara karşı alınan önleyici tedbirler sıkılaştırıldı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınların önüne geçmek için özellikle ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla orman köylerinde anonslara da devam ediyor.

Ormanlarda sigara içmek, ateş yakmak ve izinsiz kamp kurmak gibi yangına yol açabilecek davranışların yasak olduğunun altı çizen OGM, Türkiye’nin özellikle yangına hassas bölgelerinde yürütülen denetimlerle bu tür ihlallerin önüne geçilmeyi hedefleniyor. Yetkililer, orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması için pek çok yöntem kullanıyor.

Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor. Bu sayede, toplumsal farkındalık artırılarak yangın riskine karşı ortak bir mücadele hedefleniyor.
Türkiye genelindeki ormanlarda toplamda 776 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184 adedinde ise 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden olası yangınlara karşı ormanları yedi gün 24 saat izliyor.

Dakikada 3.5 milyon hektarı tarayan insansız hava aracı (İHA) da kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor. Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma ile birlikte orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor.

