'Risksiz' denilen işlem hayattan kopardı! "Oğlumu emanet ettim, buz gibi bedenini verdiler"

Adana’da sarılık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ferdi Demir’in ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 36 yaşındaki Anne Yeter Demir, “Risksiz denilen kateter işlemi sırasında oğlumu kaybettim. Bu süreçte bizimle kimse muhatap olmadı. Oğluma yoğun bakımda ne olduğunu öğrenmek istiyorum” derken, 60 yaşındaki Metin Demir ise oğlunun son sözünün, 'Çıkınca lahmacun yiyelim baba' olduğunu söyledi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Metin Demir ile Yeter Demir’in çocukları Ferdi Demir, sarılık şikayeti nedeniyle 5 Ekim'de bir kamu hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Ferdi Demir, 14 Ekim'de rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Ailesinin iddiasına göre, yoğun bakım servisinde boynundan kateter takılmak istendiği sırada gelişen komplikasyon sonucu Ferdi, hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne hastane 'doğal ölüm' raporu verdi.

Yeter-Metin Demir çifti, hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeter Demir, çocuğunun ölüm nedeninin ‘doğal ölüm’ olarak kayıtlara geçtiğini ve ihmal olduğunu düşündüklerini söyledi.

'HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU'

Yeter Demir, oğlunun kateter işlemi sırasında öldüğünü öne sürerek, "Normalde oğlumun herhangi bir sağlık sorunu yoktu. 5 Ekim sabah saatlerinde bulantı ve sarılık şikayetiyle hastaneye götürdük. Acil serviste bir süre kaldıktan sonra servise alındı ve 14 Ekim’e kadar burada tedavi gördü. Doktorlar bize oğlumun ölümcül bir hastalığı olmadığını, yalnızca enfeksiyonu bulunduğunu ve bunun da kan değişimi yapılarak tedavi edileceğini söyledi. Ancak ‘risksiz’ denilen kateter işlemi sırasında oğlumu kaybettim.

Bu süreçte bizimle kimse muhatap olmadı. Tek isteğim, oğluma yoğun bakımda ne olduğunu öğrenmek. Bize gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği söyleniyor ancak yoğun bakımda ne yaşandığına dair en ufak bir bilgim yok" dedi.

'PAPYON VE GÖMLEK GİYMEYİ ÇOK SEVERDİ'

Yeter Demir, yaşadıklarını anlatarak, "Oğlumu her bayramda giydirmeyi çok severdim, her bayram yanıma gelir, ‘Anne, üstümü giydirir misin?’ derdi. Saçlarını yapardım, onsuz bu bayram nasıl geçecek bilmiyorum. Papyon ve gömlek giymeyi çok severdi, artık giyemeyecek. Oğlumun mezarına yakın olabilmek için taşındık, elimden gelse mezarının başında kalacağım.

Onunla uyumak istiyorum ama izin vermiyorlar. Onsuz 1 gün bile ayrı geçirmedik, oğlumu emanet ettiğim doktorlar, bana buz gibi bedenini verdiler. Her gün mezarını seviyorum, çiçeklerini seviyorum" ifadelerini kullandı.

‘OPERASYONA GİRERKEN GÜLÜYORDU’

Ferdi'nin babası Metin Demir ise "Doktorlarla görüştüğümüzde, sadece serum takılacağı için küçük bir risk olabileceği ifade edildi. Biz kateter işlemini yaptırmak istemedik ancak doktorlar, karaciğerinde sıkıntı olabileceğini belirterek bu işlemin yapılması gerektiğini söyledi. Kan değişimi yapılacağını, diğer süreçlerin daha sonra değerlendirileceğini ifade ettiler. Uzman doktorların işlemi gerçekleştireceği için, herhangi bir sorun olmayacağı söylendi.

'ÇIKINCA LAHMACUN YİYELİM BABA' DEMİŞ

Oğlum operasyona girerken gülüyordu ve ‘Çıkınca lahmacun yiyelim baba’ dedi. Ancak oğlum bir daha geri gelemedi. Bize sadece ‘Başınız sağ olsun’ diyerek bilgi verdiler. Onlara sapasağlam bir çocuk teslim ettim ancak hiçbir açıklama yapılmadı. Bizim mücadelemiz, başka çocukların da zarar görmemesi içindir. Çocuk kolay yetişmiyor. Oğlumun yokluğunda her gün yeniden yıkılıyoruz, bizi darmadağın ettiler." dedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını paylaştı! Laricani'nin ölümü bu fotoğrafla kanıtlandıİsrail basını paylaştı! Laricani'nin ölümü bu fotoğrafla kanıtlandı
Meğer oynarken sadece Pokémon yakalamıyormuşuz!Meğer oynarken sadece Pokémon yakalamıyormuşuz!

En Çok Okunan Haberler
İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

