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Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama: "Savaş kıyma makinesine dönüştü, Trump için kabul edilemez"

18.02.2025 16:29
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Tüm dünyanın yakından takip ettiği Riyad'daki Rusya-ABD zirvesi sona erdi. 4,5 saat süren tarihi görüşme sonrası kameraların karşısına geçen ABD heyeti asıl hedefin Ukrayna'da kalıcı bir barış olduğunu yineledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Amike Waltz ise "Savaş kıyma makinesine dönüştü. Bu savaş Trump için kabul edilemez. Trump hemen harekete geçmek istiyor" diye konuştu.

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama: "Savaş kıyma makinesine dönüştü, Trump için kabul edilemez"

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu olağanüstü zirve düzenledi. ABD ve Rus heyetleri ise ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmeler sona erdi.

Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov görüşme öncesi, "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." ifadelerini kullanmıştı.

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ZİRVE 4,5 SAAT SÜRDÜ

4,5 saat süren tarihi zirve sonrası ABD heyeti kameralarına karşısına geçti. Trump- Putin görüşmesi için bir tarihin belirlenmediği görüşme sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Ruslar ciddi bir süreçte yer almak için istekli. Kimse dışarıda bırakılmıyor. Bir noktada Avrupa Birliği de dahil edilmeli" dedi.

"BU SAVAŞ TRUMP İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Amike Waltz ise "Savaş kıyma makinesine dönüştü. Bu savaş Trump için kabul edilemez. Trump hemen harekete geçmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Donald Trump savaş abd
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