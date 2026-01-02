Rize’de 131 köy yolu ulaşıma açıldı

Rize genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde toplam 206 köy yolu kapanırken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı köy yollarından 131’i ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleriyle sahada yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikli güzergâhlarda yol açma çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan, halen 75 köy yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır