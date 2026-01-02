HABER

Rize’de 131 köy yolu ulaşıma açıldı

Rize genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 206 köy yolundan 131’i ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden açılırken, 75 köy yolunda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Rize genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde toplam 206 köy yolu kapanırken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında kapalı köy yollarından 131’i ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleriyle sahada yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikli güzergâhlarda yol açma çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan, halen 75 köy yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

