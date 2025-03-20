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Rize'de 60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

20.03.2025 12:07
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Rize'de 60 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize'de 60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'de kar yağışı yüksek rakımlardaki köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Rize merkezde 10, Ardeşen ilçesinde 6, Çayeli ilçesinde 1, Derepazarı ilçesinde 7, Fındıklı ilçesinde 2, Güneysu ilçesinde 3, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 3 ve Kalkandere ilçesinde 6 olmak üzere toplamda 60 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından 9 ilçedeki 58 köy yolunda ulaşımın devam edebilmesi için toplamda 39 iş makinesi ve 88 personelden oluşan ekiple kar temizleme çalışmaları sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kar
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