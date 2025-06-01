Rize'de derede balık ölümleri: Ekipler inceleme başlattı

Çiftekavak Mahallesi Vadi Caddesi’nden geçen derenin kenarında yürüyenler, balıkların öldüğünü fark etti. Çok sayıda sanayi dükkanı ile çok katlı kurban pazarının yer aldığı bölgede yaşanan balık ölümleri, endişeye neden oldu. Balıkların yanı sıra çeşitli hayvanların da öldüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, su ve ölü balıklardan numune alıp, inceleme başlattı.

‘DEREYE BAKTIM BALIKLAR ÖLMÜŞ’

Ölü balıkları fark eden Hüseyin Yazar, “Sabah arabamı park ettim. Dereye baktım balıklar ölmüş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir iki esnafa sordum, ‘Kurbanın pisliğinden olabilir’ dediler. Bazıları ilaçlamadan olduğunu söylüyor. Sanayiden mi ya da derenin başına mı bir şey döküldü? Bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru balık dolu, burada binlerce balık var; yazık günah. Sabahtan beri balıkları martılar yiyor. Ben neden öldüklerini bilmiyorum” diye konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır