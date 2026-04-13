Rize'de faciaya ramak kala! İsrail'i protesto ediyordu: Boynundaki ip sıkışınca...

Doğukan Akbayır

Rize'de gerçekleşen bir İsrail protestosu faciaya dönüşüyordu. Bir öğretim üyesi boynuna ip geçirerek İsrail'i protesto ederken boğulmaya başladı. Vatandaşlar durumu kısa sürede anlayarak talihsiz öğretim üyesini ölümden kurtardı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

PROTESTO FACİAYA DÖNÜYORDU

Protesto sırasında boynundaki ip sıkışınca nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Sesi ve tavırları değişmeye başlayan talihsiz adama çevredeki vatandaşlar hızlı bir müdahale uyguladı.

Vatandaşların müdahalesi sonrası boynundaki ip çıkarılan talihsiz öğretim üyesi ölümden kıl payı kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Öğretim üyesinin o anlarda 'kurtar beni' dediği duyuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova nisan ayında karla kaplandıYüksekova nisan ayında karla kaplandı
Erzincan’da uçurumdan düşen İran uyruklu vatandaş kurtarıldıErzincan’da uçurumdan düşen İran uyruklu vatandaş kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arda Kural yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Son hali gündemde

Arda Kural yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Son hali gündemde

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

