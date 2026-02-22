Rize'de tır, park halindeki tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

K.B. idaresindeki yabancı plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar Mahallesi mevkisinde, Ü.C. yönetimindeki park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan K.B, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer sürücü Ü.C. ile arızası nedeniyle park halindeki tıra müdahale ettikleri belirlenen İ.D. ve A.R.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.R.Ç'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

