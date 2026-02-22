HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rize'de tır, park halindeki tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde tırın arıza nedeniyle park halinde olan tıra çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Rize'de tır, park halindeki tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

K.B. idaresindeki yabancı plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar Mahallesi mevkisinde, Ü.C. yönetimindeki park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan K.B, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer sürücü Ü.C. ile arızası nedeniyle park halindeki tıra müdahale ettikleri belirlenen İ.D. ve A.R.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.R.Ç'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki genç kız bulunduKayseri'de kaybolan 16 yaşındaki genç kız bulundu
Mahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldıMahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rize Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.