HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rize'de yolcu otobüsü kaza yaptı

Rize'de kontrolünü kaybederek refüje çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, bariyerleri altına aldıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Rize'de yolcu otobüsü kaza yaptı
Begüm Özkaynak

Kaza Rize'nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi Karadeniz Sahil yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü tespit edilemeyen ve içerisinde 20 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaza yaptı. Sürücüsünün sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otobüs bariyerleri de altına aldı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken otobüste bulunan 20 yolcu araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Artvin'in Hopa ilçesinden kalktığı ve Samsun'un Bafra ilçesine gittiği öğrenilen otobüste yaralanan olmadı. Kazanın yaşandığı Karadeniz Sahil yolunda geniş çapta güvenlik önlemi alınırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Kaza yapan yolcu otobüsünden vatandaşlar ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kaza yerine gelen aynı firmaya ait bir başka otobüse nakledilerek yoluna devam etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler! 91 kişi hastanelik olduDüğünde yedikleri yemekten zehirlendiler! 91 kişi hastanelik oldu
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadıDolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı

Hepsinde aynı belirtiler ortaya çıktı, hastaneye kaldırıldılar: Sayının artması bekleniyor

Hepsinde aynı belirtiler ortaya çıktı, hastaneye kaldırıldılar: Sayının artması bekleniyor

İran'dan 'nükleer' kararı! Görüşmeler İstanbul'da olacak: Tarih belli oldu

İran'dan 'nükleer' kararı! Görüşmeler İstanbul'da olacak: Tarih belli oldu

Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş

Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş

Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı

Her şey saniyeler içinde oldu... Müşteriler panikle kaçıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.