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  4. Rize'deki heyelanda tedbir amaçlı boşaltılan ev sahibi 18'e yükseldi

Rize'deki heyelanda tedbir amaçlı boşaltılan ev sahibi 18'e yükseldi

09.03.2025 17:49
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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelanın ardından 18 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rize'deki heyelanda tedbir amaçlı boşaltılan ev sahibi 18'e yükseldi

Heyelan geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak tepeden koparak heyelan olarak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köyde ilk etapta 4 ev tahliye edilmişti. Yapılan zarar tespit çalışmalarının ardından zaten çoğunluğu yaz aylarında ve tatil günlerinde kullanılan 14 ev hakkında daha tedbiren tahliye kararı alındı. Böylelikle tedbir amaçlı tahliye edilen evlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize heyelan
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