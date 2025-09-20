HABER

Rize sel felaketi: Faciadan son anda kurtuldular

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi, yayla yollarında da tehlikeye yol açtı. Koçdüzü Yaylası yolunda mahsur kalan yaylacılara yardım için çalışan ekipler ölümden döndü.

Rize sel felaketi: Faciadan son anda kurtuldular

Çamlıhemşin ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi yayla yollarının da kapanmasına neden oldu. Çamlıhemşin’e bağlı Dikkaya Köyü Koçdüzü Yaylası’nın kapanan yolunda gönüllülerin de desteğiyle yürütülen yol açma çalışmalarında esnasında ise toprak kayması meydana geldi. Çalışmaların sürdüğü bölgede yamaçtan kayan toprak kütlesi nedeniyle zor anlar yaşanırken iş makinesi operatörü yaptığı manevrayla olası faciadan son anda kurtuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı.

YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede ekiplerin riskli alanlarda güçlükle çalışmalarını sürdürdüğü, yayla yollarının yeniden ulaşıma açılması için kesintisiz mücadele edildiği öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Rize sel felaketi
En Çok Aranan Haberler

