Rize’de 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Rize’de bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği sonrası karın ağırsı ve mide bulantısı şikayeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı.

Rize’de bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği sonrası karın ağırsı ve mide bulantısı şikayeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı. Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesi ile dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

