Roblox'a benzer oyunlar nelerdir? Roblox benzeri oyunlar listesi

Ücretsiz olarak oynanabilen bir oyun platformu olan Roblox, çok fazla kullanıcıya sahip olan ve piyasaya sürüldükten sonra tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan bir sistemdir. 2020 yılından itibaren 16 yaş altında olan tüm Amerikalı çocuk bireylerin yarısından da fazlasını da içine alacak şekilde milyonlarca kullanıcıya sahip olmuştur. Ancak birçok çevrimiçi oyun gibi Roblox için de uzmanlar çeşitli sakıncalar ve endişeler dile getirmişlerdir.

Roblox'a benzer oyunlar nelerdir?

Bir oyun platformu olan Roblox, 2024 yılının ağustos ayında sakıncalı olduğu gerekçesi ile Türkiye’de erişimin engellendiği bir platformdur. Çeşitli sorunlara neden olduğu için anne babalar ve uzmanlar tarafından güvenli olarak görülmeyen Roblox oluşturulma amacına uygun olarak kullanıldığında eğlenceli ve geliştirici yönleri bulunan bir sistemdir. Oyun ücretsiz bir oyundur ve Robux adı verilen sanal para birimi aracılığı ile oyun içinde bazı satın almalar yapılabilmektedir.

Hem iOS hem de Android işletim sisteminde geçerli olan ve kullanılabilen Roblox, internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden oynanabilmektedir. Oyun platformunda asıl amaç herkesin kendi oyun deneyimlerini oluşturabilmesi ve diğer oyuncular ile bu çalışmalarını paylaşabilmesidir. Türkiye’de erişim engeli olduğu için benzer mantıkta geliştirilen diğer oyunlar ve oyun platformları öne çıkmaya başlamıştır.

Roblox benzeri oyunlar nelerdir?

Roblox oyun platformu çok tercih edildiği için, çok fazla kullanıcısı olduğu için ve çok sevildiği için bu platformdan esinlenen çeşitli oyunlar da geliştirilmiştir. Bu oyunlar da Roblox gibi hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarda oynanabilmektedir.

Roblox benzeri oyunlar listesindeki oyunlardan bazıları şunlardır: